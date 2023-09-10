Microsoft Yasta: PowerPoint'in Yaratıcısı Hayatını Kaybetti!

Dünyanın en çok kullanılan sunum hazırlama programı PowerPoint'in yazılım geliştiricisi Dennis Austin, 76 yaşında hayatını kaybetti. PowerPoint'in en önemli yaratıcılarından birisi olarak bilinen yazılımcının ölüm haberini oğlu verdi.

Austin'in PowerPoint'in oluşmasında ve büyümesinde çok büyük emekleri var. İşte ünlü yazılımcının şirkete kattığı faydalar ve hayat hikâyesi...

PowerPoint'i PowerPoint Yapan Dennis Austin!

PowerPoint'in günümüzdeki başarısına ulaşması elbette hiç kolay olmadı. Bugün neredeyse hepimizin bir kez kullandığı yazılımın ortaya çıkma hikâyesinde Dennis Austin'in payı çok büyük.

Söylenene göre eğer Austin olmasaydı belki de PowePoint'i kimse duymayacaktı.

Dennis Austin, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Santa Barbara Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde mühendislik eğitimi aldı. Ardından PowerPoint'in baş geliştricisi olarak kariyerinin en önemli adımını attı.

Forethought adlı yazılım şirketinde çalışmaya başlayan Austin'in görevi bir yazılım mühendisi olarak o zamanki ismi Presenter olan PowerPoint'i geliştirmekti. Forethought'un yöneticisi Robert Gaskins ile birlikte bir süre bu konu üstüne çalıştı.

Programın orijinal sürümü Forethought şirketinde Dennis Austin ve Thomas Rudkin'in fikirleri sayesinde yaratıldı. Zamanla şirket içinde bazı sıkıntılar meydana geldi.

Austin Olmasaydı PowerPoint de Olmayacaktı!

1987 yılında Microsoft, Forethought şirketini 14 milyon dolara satın aldı. Austin, 1985'ten 1996 yılına kadar PowerPoint'in baş geliştiricisi olarak görev yaptı.

Programın hem yaratım hem de Microsoft'taki gelişim aşamasında rol aldı. Forethought'un yöneticisi Robert Gaskins, Austin'in fikirleri olmasaydı PowerPoint'in de olmayacağını öne sürdü.

Gaskins, "PowerPoint'i İcat Etme Hakkında Notlar" adlı kitabında, Dennis'in ana tasarım fikirlerinin en az yarısını ortaya çıkardığını ve uygulamanın akıcı performansından ve iyi görünümünden tamamen Dennis'in sorumlu olduğunu yazdı.

Austin, akciğer kanserinin beynine metastaz yapması sonucu hayatını kaybetti. Bugün günde en az 30 milyon sunumun hazırlandığı PowerPoint, Dennis Austin'in anısını yaşatmaya devam edecek.

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