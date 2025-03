Instagram, Discord'un Sevilen Özelliğine Kavuşuyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın yeni bir özellik sunmaya hazırlandığı gün yüzüne çıktı. Discord'a benzerliğiyle dikkat çeken yeni özelliğe dair ekran görüntüsü paylaşıldı.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'a topluluk sohbeti isimli bir özelliğin ekleneceği ortaya çıktı. Alessandro Paluzzi tarafından tespit edilen özellik, 250 kişiye kadar topluluk sohbeti oluşturulabilmesini sağlayacak.

Bu topluluk sohbetleri belirli konulara odaklanacak. Örneğin oyun, teknoloji veya farklı bir konuya odaklanan topluluk sohbetleri göreceğiz. Yöneticiler, Discord'daki sisteme benzer şekilde topluluğu yönetebilecek.

#Instagram keeps working on Community Chats 👀



ℹ️ Chats hold up to 250 people and admins can remove messages and members pic.twitter.com/6bCc2Swq1y