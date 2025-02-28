Microsoft, Uğruna MSN'i Kapattığı Skype'ın Fişini Çekiyor

Microsoft'un Skype uygulaması için yolun sonuna gelindi. Şirketin 2011'de 8.5 milyar dolar ödeyerek satın aldığı uygulamanın aradan geçen 13 yılın ardından Mayıs 2025'te kapatılacağı iddia edildi. Peki Skype kullanıcıları bundan sonra ne yapacak? İşte detaylar!

Microsoft, Skype’ı Kapatma Kararı Aldı

Skype, bir zamanlar dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından biriydi. Ancak Microsoft'un 2011'deki satın alması sonrasında ihmal edildi ve düşüşe geçti. Bu durum, platformun sürekli olarak kullanıcı kaybetmesine ve günümüzde Discord gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kalmasına neden oldu.

Microsoft, 8.5 milyar dolar ödeyerek satın aldığı ancak yeterince ilgi göstermediği Skype'ın fişini çekmeye hazırlanıyor. Windows için geliştirilen son Skype önizleme sürümünde yer alan bir metin, Skype'ın Mayıs ayından itibaren kullanılamayacağını gösteriyor. Söz konusu mesajda, "Mayıs ayından itibaren Skype artık kullanılamayacak. Görüşmelerinize ve sohbetlerinize Teams üzerinden devam edin." ifadesi yer alıyor.

Skype'ın aktif kullanıcı sayısı bilinmemekle birlikte bu karardan geniş bir kitlenin etkilenmesi beklenmiyor. Günümüzde işletmeler genellikle Teams'i oyuncu toplulukları ise Discord gibi daha modern platformları tercih ediyor. Skype'ın kapatılmasına dair Microsoft tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve şirketin bu kararı ne zaman duyuracağı merak konusu.