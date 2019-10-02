Microsoft, Surface Pro X ve Surface Pro 7’yi Tanıttı

Microsoft, bu akşam düzenlediği özel bir etkinlik kapsamında birçok yeni cihazını dünyaya tanıttı. Bu haberimize konu olan iki adet yeni Microsoft cihazı ise Surface Pro X ve Surface Pro 7 olarak adlandırılan '2'si 1 arada' kategorisindeki dizüstü bilgisayarlar.

Surface Pro X Daha Üst Seviyede Bir Cihaz

Surface Pro X adındaki yeni modellerden ilkine bakacak olursak bu cihazın işlem gücü, Qualcomm ortaklığıyla geliştirilmiş ve Surface SQ1 adı verilen bir çipten geliyor. Cihaz, 2013’te tanıtılan Surface 2’den bu yana ARM tabanlı ilk Surface cihazı oluyor. Microsoft, yeni Surface Pro X’in isminden de anlaşılabileceği üzere profesyonel sınıfta yani üst segmentte bir cihaz olduğunu belirtiyor. Orijinal Surface RT ve Surface 2 ise hatırlayacağınız üzere giriş seviyesi niteliğinde cihazlardı.

Surface Pro X’in ekranının da eski Surface Pro’daki 12 inç’lik ekrana göre 1 inç büyüyerek 13 inç boyuta ulaştığını öğreniyoruz. Microsoft, bu cihazın '2’si 1 arada' dizüstü bilgisayarlar arasında en ince ekran çerçevesine sahip olduğunu da iddia ediyor. Cihazın en önemli özelliği olarak ise başta da belirttiğimiz gibi Intel Core serisi bir işlemci yerine, Qualcomm ile Microsoft’un ortak olarak geliştirdiği Surface SQ1 işlemcisini gösterebiliriz. Bu işlemcinin, Qualcomm Snapdragon 8cx serisi işlemcilerin bir versiyonu niteliğinde olduğu açıklanıyor.

Dıştan standart bir Surface Pro gibi görünen yeni Surface Pro X, daha yuvarlatılmış köşeleriyle farkını biraz daha belli ediyor. Microsoft bu cihaza ayrıca yeni 'Surface Slim' stylus’u da eklemiş. Bu yeni stylus, klavyenin üst tarafında katlanabilen bir bölmenin içerisine saklanabiliyor. Surface Pro X’in ağırlığı ise 0.76 kg olarak açıklanıyor. Kalınlık değeri de 5.3 mm olduğu için Microsoft bu cihazı bugüne kadarki en ince Surface dizüstü bilgisayarı olarak nitelendiriyor. Cihazın tüm bunlara ek olarak USB-C portuna, hızlı şarj özelliğine ve entegre LTE bağlantısına sahip olduğunu da öğreniyoruz.

Birçok kişinin aklına da “Surface Pro X’teki yeni Microsoft & Qualcomm işlemcisi standart x86 işlemciler kadar güç verebilecek mi?” sorusu geldiği için Microsoft bir açıklamada daha bulunuyor ve bu cihazın yeni Surface SQ1 işlemcisinin, Surface Pro 6 modelindeki işlemciye göre Watt başına 3 kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor. Son olarak Surface Pro X’in 5 Kasım tarihinde yurtdışında 999 dolar'lık bir fiyattan satışa sunulacağını belirtebiliriz. Tabii cihazın ön siparişleri bu tanıtım etkinliğinde alınmaya başlandı bile.

Surface Pro 7, Surface Pro X’e Göre Daha Uygun Fiyatlı

Microsoft’un aynı etkinlik kapsamında tanıttığı diğer '2’si 1 arada' dizüstü bilgisayar modeline baktığımız zaman da bu cihazın Surface Pro 7 olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bu cihazda USB-C portuna sahip olması ile ön plana çıkıyor. Bu cihaza Mini DisplayPort yerine USB-C portunun gelmesi ise birçok kullanıcıyı sevindiren bir gelişme oldu. Fakat cihaza harici bir ekran kartı bağlamayı planlayan kullanıcılar ise Thunderbolt 3 portu gibi bir port bekliyorlardı.

Eskisine göre benzer bir tasarımda gelen Surface Pro 7, Surface Pro X adlı daha pahalı modelden farklı olarak Intel işlemcilerini kullanıyor. Cihazda işlemci olarak Intel’in dual-core i3, quad-core i5 ve quad-core i7 işlemcileri isteğe bağlı olarak seçilebiliyor. Cihazın baz versiyonu 128 GB depolama alanı ve 4 GB RAM ile geliyor. Bu donanımlar yine isteğe bağlı olarak 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM’e kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca ekran boyutu da 12.3 inç’te aynı kalmış. Microsoft yine bu cihazda da Surface Type Keyboard adlı klavyeyi ve Surface Pen adlı stylus kalemi de aksesuar olarak sunuyor. Surface Pro 7’nin Surface Pro X’ten daha uygun fiyatlı olduğunu belirtmiştik. Bu cihazın fiyatı yurtdışı için 749 dolar olarak belirlenmiş ve piyasaya çıkacağı tarih de 22 Ekim olarak açıklanıyor.