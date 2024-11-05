Microsoft’un Yapay Zekâ Destekli Xbox Chatbot’u Kullanıma Sunuldu!

Microsoft, Xbox için geliştirdiği chatbot'u Xbox Insider üyelerine erişime açtı. Bu yılın başlarında Xbox Destek Sanal Asistanı olarak duyurulan yeni nesil chatbot, oyuncuların destekle ilgili oyun sorunlarını daha hızlı çözmeleri için tasarlandı.

ABD'deki Xbox Insiders kullanıcıları, bu Xbox AI chatbot’u support.xbox.com adresi üzerinden deneyebiliyorlar. Yeni Xbox chatbot, yanıt verirken animasyonlu bir AI karakteri veya renkli bir Xbox küresi olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay Zeka Adımları Xbox İçin Daha Temkinli İlerliyor

Bu özellik, Microsoft'un Xbox platformu ve hizmetlerinde yapay zekâ kullanımını artırma planlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Microsoft, yapay zekâ araçlarını geliştirme konusunda birçok platformda adımlar atarken, Xbox tarafında daha temkinli ilerlemeyi tercih etti. Ancak CEO Satya Nadella’nın tüm Microsoft iş kollarını yapay zekâ merkezli hale getirme vizyonu doğrultusunda Xbox da bu değişime ayak uyduruyor.

Konsol ve Oyun Sorunları Hızlıca Çözümlenecek

Xbox Destek Sanal Asistanı, oyuncuların konsol ve oyun sorunlarını hızlıca çözmelerini sağlarken, Microsoft’un yapay zekâ alanındaki gelişmelerinin Xbox dünyasında nasıl etkili olacağını da ortaya koyuyor.

Şirketin bu chatbot’u tanıtması, destek araçlarının yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik adımlarının hızlandığını gösteriyor ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu platformun yapay zekası, geleneksel yolların aksine daha yavaş ve sistematik olarak gelişecek.