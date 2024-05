Oyun Endüstrisinde Dev Hamle: Microsoft, Valve'yi Rekor Fiyata Satın Almak İstiyor!

Gelişen teknoloji ve oyun dünyasındaki hızlı değişimler, büyük şirketler arasında rekabeti artırıyor. Son haberlere göre, Microsoft'un CS2 geliştiricisi Valve için yayıncı başına 16 milyar dolarlık bir satın alma teklifi hazırladığı bildiriliyor.

Bu potansiyel anlaşma, dünya çapında popüler oyunların yanı sıra dijital mağaza devi Steam'in de sahibi olan Valve'ın güçlü pozisyonunu göz önüne seriyor.

With approx. $80b CCE, Microsoft is preparing an offer of $16b for Valve



No stock, all cash pic.twitter.com/VCZq6HkFmO