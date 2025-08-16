Microsoft Kontrolü Sizden Alıyor: Artık Bu Özelliği Kapatamayacaksınız

Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının tercihlerini kısıtlayan yeni bir yaklaşımla gündeme düştü. Microsoft Store için getirilen yeni bir kural kapsamında kullanıcıların mağazadan indirdikleri uygulamalar, artık zorunlu olarak güncellenecek. Eskiden kullanıcılara tanınan "otomatik güncelleme kapatma" seçeneği bundan böyle devre dışı olacak. Hatırlanacağı üzere Microsoft, işletim sistemindeki güncellemeler için de aynı yolu izlemişti. Windows 10 ve 11 güncellemeleri isteğe göre ertelenebiliyor, ancak tamamen devre dışı bırakılamıyor.

Microsoft Store Güncellemeleri 5 Haftalığına Duraklatılabilecek

Windows kullanıcılarının pek hoş karşılamadığı bu değişiklik, tamamen kısıtlama yerine belli periyotlar halinde güncelleme erteleme seçeneği sunuyor. Microsoft Store üzerinden indirilen uygulamaları 1 ila 5 hafta arasında geçici olarak güncelleme almaktan men edebiliyorsunuz. Ancak tamamen devre dışı bırakmak artık söz konusu değil.

Güncel Windows Uygulamaları Daha Güvenli

Microsoft'un bu kuralı koymasındaki amaç, kullanıcıların tarih olarak geride kalmış uygulamaları kullanarak güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale gelmesini engellemek. Ancak kurumsal kullanıcılar, bu tarz test edilmemiş güncellemelerin iş süreçlerini aksatabileceği gerekçesiyle Microsoft'a tepki gösteriyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un zoraki kuralları kullanıcılara dayatması doğru mu? Microsoft Store'dan indirilen uygulamalar için otomatik güncelleme özelliğinin artık devre dışı bırakılamıyor olması sizin için önemli mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.