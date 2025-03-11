(Aynı Paint'in Kaderi Gibi Olmuş) Microsoft, Yeni Bir Uygulama İçin Eskinin İpini Çekti

Microsoft Store üzerinden indirilen Windows Remote Desktop uygulamasını kullanıyorsanız, yakında farklı bir çözüme geçmeniz gerekecek.

Microsoft'un yaptığı duyuruya göre uygulama 27 Mayıs 2025 itibarıyla tamamen kaldırılacak. Uzak masaüstü bağlantısını kullananlar için yeni bir çözüm arayışı demek oluyor. Microsoft bunu da düşünmüş tabii: Uygulama kaldırılacak ama kullanıcıların yeni Windows App'e geçmesine zemin hazırlanacak.

Remote Desktop Uygulamasının Yerini Alıyor

Eski Remote Desktop uygulaması sadece Microsoft'un bulut tabanlı hizmetleri için değil, uzaktaki bir bilgisayara bağlanmak için de kullanılan bir yöntemdi. Eğer Uzak Masaüstü Bağlantısı sizin için kritik bir öneme sahipse Windows'un yerleşik Remote Desktop Connection (RDC) aracını kullanabilirsiniz. Microsoft bu uygulamanın nasıl kullanılacağına dair resmi bir rehber de sundu.

Microsoft, yeni Windows App'in kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunduğunu belirtiyor. İhtiyacınız olan her uygulamanın tek bir çatı altında toplanması gibi düşünebilirsiniz.

Bundan böyle Cloud PC, sanal masaüstü vb. gibi uygulamalara tek bir uygulamadan ulaşabileceksiniz. Cihaz yönlendirme, Microsoft Teams optimizasyonları ve hızlı hesap geçişleri gibi gelişmiş uzaktan çalışma (remote work) özellikleri de uygulamaya dahil olacak. Windows App, özelleştirilebilir ana ekran, çoklu monitör desteği ve dinamik ekran çözünürlükleri gibi ayarları da bünyesinde barındırıyor.

Dezavantajları Var Mı?

Microsoft, Windows App'in halen bazı bilinen hatalara ve kısıtlamalara sahip olduğunu kabul ediyor. Örneğin, belirli proxy kimlik doğrulama sistemlerinde çalışmayabiliyor. Bu ve diğer kısıtlamalarla ilgili daha fazla detay için Microsoft'un yayınladığı tam listeye göz atabilirsiniz.

Sizce böyle bir değişikliğe gerek var mıydı? Microsoft'un bu değişikliği kullanıcıların adapte olmasına engel olur mu yoksa daha kolay bir deneyim mi sunar?