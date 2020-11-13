Microsoft’tan Windows.Old Silinmiyor Sorununa Çözüm!

Microsoft, Windows 10 işletim sistemine gelen yeni güncellemeler yüklendiğinde veya işletim sistemi yeni bir sürüme yükseltildiğinde önceki sürümdeki dosyaların bir kopyasına ihtiyaç duyulabileceğini göz önünde bulundurarak “Windows.old” adlı bir klasör oluşturuyor ve bu dosyaları önceden oluşturduğu klasöre aktarıyordu ancak Windows kullanıcılarının “Windows.Old silinmiyor” gibi şikayetleri uzun bir zamandır devam ediyordu. Microsoft kullanıcıların çok can sıkıcı bulduğu söz konusu sorunu düzeltti.

Microsoft “Windows.Old Silinmiyor” Sorununu Düzeltti

Windows.Old, güncellemenin başarısız olduğu veya mavi ekran gibi hatalar meydana geldiği durumlarda Windows kullanıcıları için hayat kurtarıcı bir özellik olabiliyor. Bu kullanıcılar, önceki Windows sürümüne dönmek için Windows.Old klasörünü kullanabiliyor fakat hiçbir sorunun olmadığı yüklemelerde söz konusu klasör 20 GB’a kadar varabilen bir depolama alanı kullanabiliyor.

Microsoft, Windows.old klasörünü silmek için kullanıcılara uzun bir zamandır disk temizleme aracını açmasını, önüne gelen pencereden ilgili seçimleri yaptıktan sonra “Diski Temizle” butonuna basmasını tavsiye ediyordu. Disk temizleme aracı bu dosyaların kapladığı alanı otomatik olarak hesaplıyor ve önceki sistem dosyalarını silinmesine ve depolama alanını boşaltılmasına olanak tanıyordu. Windows kullanıcısı, Microsoft’un göstermiş olduğu bütün bu işlemlerin sonrasında yalnızca “Tamam” butonuna tıklayarak işlemin tamamlanmasını sağlayabiliyordu.

Bu her ne kadar harika bir özellik olsa da bazı Windows kullanıcıları tarafından kullanılamıyordu. Disk temizleme aracı bazı durumlarda “Windows.Old” klasörünü kaldıramayabiliyordu. Kullanıcılar bu sorunu birkaç aydır düzenli olarak Microsoft’a bildiriliyordu. Hata ilk olarak 2016 yılında bildirilmiş ve düzeltilmişti ancak son güncellemelerden sonra bazı kullanıcılarda tekrar ortaya çıkmıştı.

Microsoft, bu hafta yaptığı duyuruda disk temizleme aracının bazı Windows kullanıcıları tarafından kullanılamadığını ve bazı kullanıcılar için çok sinir bozucu bir hal alabilen Windows.Old klasörünün silinmesinin önünde bir engel olarak duran bir sorunun nihayet çözüldüğünü söyledi.

Şirket, yaptığı açıklamada, “Disk temizleme işlemi sırasında ‘windows.old’ klasörünün silinmemesine yol açan bir sorunu düzelttik” ifadelerini kullandı. Düzeltme güncellemesi şimdilik yalnızca Windows Insider programının bir parçası olan kullanıcılara sunulmuş durumda. Şirket güncellemenin yayın tarihi henüz duyurmamış olsa da bu yılın sonuna veya önümüzdeki yılın başlarına doğru herkesin kullanımına açılması bekleniyor. Kullanıcıların böylelikle "Windows.old silinmiyor, bu sorun nasıl düzeltilir?" gibi çözüm yolları bulmak zorunda kalmayacağı tahmin ediliyor.