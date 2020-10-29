Windows 10 Arayüzü 2021 Yılında Büyük Güncelleme Alabilir

Microsoft, Windows 10'un işletim sisteminin her zaman son sürüm olarak kalacağını duyurduğu günden bugüne kadar gelen sayısız güncelleme ile işletim sistemine kimi zaman iyileştirme kimi zaman yeni özellik eklendi ancak o zamandan bu zamana işletim sistemine gelen güncellemelerin çoğunda Windows 10 arayüzü ile ilgili bir yenilik yapılmadı. İşletim sisteminin arayüzünde bu nedenle değişiklik görmek çok fazla mümkün olmadı.

Microsoft başlat menüsü, dosya gezgini gibi birçok temel aracın dahil olduğu büyük bir güncelleme getirmenin planlandığını bildirdiğinden ötürü bu bir sonraki güncellemede faaliyete dökülmüş bir şekilde Windows 10 kullanıcılarının karşısına gelebilir. Paylaşılan bilgilere göre bu güncellemeler "Sun Valley" kod adlı bir proje kapsamında 2021 yılında Windows Cobalt sürümünün bir parçası olarak gelecek.

Windows 10 Arayüzü Çok Farklı Bir Görünüme Sahip Olacak

Microsoft her ne kadar yayımladığı çeşitli güncellemelerle işletim sisteminin kullanıcı deneyimini optimize etmek için çabalasa da bu zamana kadar yapılan güncellemelerin çoğunda kullanıcı arayüzü açısından büyük bir yenilik görülememişti ancak bu güncellemenin Windows 10 piyasaya sürüldükten bu yana kullanıcı arayüzüne ilişkin yenilikler bakımından gelecek en büyük güncelleme olduğu söyleniyor. Dosya gezgini, başlat menüsü gibi Windows kullanıcılarının çok önem verdiği araçların çoğu Windows 10X kullanıcı arayüzüne benzer tasarım yenilikleri alacak.

Windows 10 arayüzü için getirilecek güncellemenin tablet kullanıcılarına daha büyük bir kolaylık sunması bekleniyor. Tablet kullanıcıları, işletim sisteminde yapılacak iyileştirmeler sayesinde dokunmatik klavye ve emoji gibi seçeneklerden daha iyi bir şekilde faydalanabilecek. Ayrıca işletim sisteminde şu an karanlık mod desteğine sahip uygulamalara ek olarak çok daha fazla uygulama karanlık mod desteğine sahip olacak.

2021 yılında Windows Cobalt sürümünün bir parçası olarak gelecek güncellemenin resmi olarak duyurulmadığının altını çizmek gerekiyor. Microsoft yukarıda yer alan özelliklerin ne zaman ve hangi güncelleme ile geleceği ile ilgili kesin bir tarih vermedi. Microsoft tarafından kesin bir tarih verilmediği için Windows 10 arayüzü için gelecek güncellemenin Windows 10 kullanıcıları ile ne zaman buluşacağını tahmin etmek bir hayli zor görünüyor.