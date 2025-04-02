Microsoft Xbox Game Pass Yine Gümbür Gümbür: Diablo 3 Geliyor
Microsoft'un popüler abonelik servisine eklenecek oyunlar arasında yerini alacak yeni isimler listesi açıklandı. İşte Nisan 2025 Game Pass oyunları...
Xbox Game Pass aboneleri için Nisan 2025 her zamanki gibi yine oyun dolu bir ay olacak. Listede yine dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Borderlands 3 Ultimate Edition'dan tutun Diablo 3: Reaper of Souls'a kadar geniş bir yelpazeye açılan oyunların tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Nisan Ayında Game Pass'e Hangi Oyunlar Ekleniyor?
Yeni ayla birlikte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunların listesi netleşti. İşte şimdiye kadar açıklananlar:
- 3 Nisan: All You Need Is Help, Borderlands 3 Ultimate Edition, Still Wakes The Deep
- 8 Nisan: Wargroove 2, Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition, South of Midnight
- 9 Nisan: Commandos: Origins, Descenders Next
- 10 Nisan: Blue Prince
- 15 Nisan: Hunt: Showdown 1896
- 17 Nisan: Tempopo
- 24 Nisan: Clair Obscur: Expedition 33
- 29 Nisan: Towerborne
Bunların yanı sıra, Crash Bandicoot 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) ve The Patrick Star Game gibi bazı oyunların da kütüphaneye eklenebileceği söyleniyor ama Microsoft bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Nisan Ayında Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar
Her ay olduğu gibi bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. 15 Nisan'da ilk parti oyunlar sistemden kaldırılacak ve ayın ilerleyen günlerinde ikinci bir liste daha açıklanacak. Hangi oyunların kaldırılacağı henüz netleşmiş değil.
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