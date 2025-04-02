Microsoft Xbox Game Pass Yine Gümbür Gümbür: Diablo 3 Geliyor

Xbox Game Pass aboneleri için Nisan 2025 her zamanki gibi yine oyun dolu bir ay olacak. Listede yine dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Borderlands 3 Ultimate Edition'dan tutun Diablo 3: Reaper of Souls'a kadar geniş bir yelpazeye açılan oyunların tam listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nisan Ayında Game Pass'e Hangi Oyunlar Ekleniyor?

Yeni ayla birlikte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunların listesi netleşti. İşte şimdiye kadar açıklananlar:

3 Nisan: All You Need Is Help, Borderlands 3 Ultimate Edition, Still Wakes The Deep

All You Need Is Help, Borderlands 3 Ultimate Edition, Still Wakes The Deep 8 Nisan: Wargroove 2, Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition, South of Midnight

Wargroove 2, Diablo 3: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition, South of Midnight 9 Nisan: Commandos: Origins, Descenders Next

Commandos: Origins, Descenders Next 10 Nisan: Blue Prince

15 Nisan: Hunt: Showdown 1896

Hunt: Showdown 1896 17 Nisan: Tempopo

Tempopo 24 Nisan: Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 29 Nisan: Towerborne

Bunların yanı sıra, Crash Bandicoot 4, Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) ve The Patrick Star Game gibi bazı oyunların da kütüphaneye eklenebileceği söyleniyor ama Microsoft bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Nisan Ayında Game Pass'ten Ayrılacak Oyunlar

Her ay olduğu gibi bazı oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. 15 Nisan'da ilk parti oyunlar sistemden kaldırılacak ve ayın ilerleyen günlerinde ikinci bir liste daha açıklanacak. Hangi oyunların kaldırılacağı henüz netleşmiş değil.