Büyük Xbox Oyunları PS5 ve Nintendo Switch 2'ye Geliyor

Nintendo Switch 2, oyun dünyasında epey ses getirecek bir haberle gündeme düştü.

Güvenilir kaynakların aktardığı bilgiye göre Xbox'ın iki popüler oyunu, Halo: The Master Chief Collection ve Microsoft Flight Simulator 2024, hem Nintendo Switch 2'ye hem de PS5'e geliyor.

NateTheHate adlı bir podcast yayıncısı Microsoft'un, Nintendo Switch 2'yi desteklemek istediğini belirtiyor. Daha önce yalnızca Xbox'a özel olan oyunların diğer platformlara taşınması, Xbox'ın stratejisinde ciddi bir değişikliğe gittiği ihtimaline göz kırpıyor.

Diğer Platformlara Geleceği Kesinleşen Oyunlar

Microsoft, Şubat 2024'te yaptığı bir duyuruda, Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ve Grounded gibi oyunların PlayStation ve Nintendo Switch'e geleceğini açıklamıştı.

Bunu takip eden süreçte, Doom: The Dark Ages'ın Xbox Series X/S, PC ve PS5 için duyurulması ve Indiana Jones oyununun PS5 versiyonunun yıl içinde çıkacağının onaylanması, bu stratejinin genişletildiğini gösteriyor. Hatta The Outer Worlds 2'nin de PS5 için planlandığı belirtiliyor.

Nintendo bu hafta yeni konsolu hakkında çıkan bazı söylentileri doğruladı. Geçen hafta ise Switch 2'nin Joy-Con kontrol cihazlarının daha büyük ve mıknatıslı bir bağlantıya sahip olacağına dair görseller sızdırılmıştı.