Microsoft Xbox Live Gold Hizmetinin Fişini mi Çekiyor?

Microsoft, Xbox Live Gold isimli abonelik hizmetini sonlandıracak mı? Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin söz konusu abonelik hizmetinin fişini çekeceğine yönelik bir iddia ortaya atıldı.

Microsoft Xbox Live Gold Hizmetini Neden Sonlandıracak?

Xbox Live Gold abonelik sistemi, belirli bir ücret karşılığında oyuncuların çevrim içi oyun oynayabilmesine, indirimlerden yararlanabilmesine, her ay bir dizi ücretsiz oyuna sahip olabilmesine ve daha pek çok avantajı elde etmesine olanak sağlıyor.

Uzun yıllardır hizmet veren Xbox Live Gold isimli sistem ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, söz konusu abonelik sisteminin fişini çekecek.

Geçtiğimiz yıl Xbox Live Gold hizmetinin sonlandırılacağı yönünde bir iddia ortaya atan Jeff Grubb, bu iddiasını bir kez daha yineledi. Grubb, Microsoft'un söz konusu abonelik hizmetini aşamalı olarak durdurmayı planladığını söyledi. Peki, söz konusu hizmet ne zaman sona erecek?

Grubb, Xbox Game Pass isimli abonelik hizmetinin 40 ile 50 milyon arasında abone sayısına ulaştığında Xbox Live Gold'un fişinin çekileceğini ileri sürdü. Game Pass'in 40 veya 50 milyon aboneye ulaşmasının yıllar sürebileceği düşünülüyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Live Gold, yakın bir zamanda sona ermeyeceğini söyleyebiliriz.

Live Gold hizmetinin sona ereceğine yönelik iddianın gerçek olmama ihtimalini de unutmamak gerekiyor çünkü ABD'li teknoloji devi Microsoft, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı

Xbox Live Gold Temmuz 2021 Oyunları

Planet Alpha (1 - 31 Temmuz 2021) - Xbox One

Rock of Ages III: Make & Break (16 Temmuz - 15 Ağustos 2021) - Xbox One

Conker: Live and Reloaded (1 - 15 Temmuz 2021) - Xbox 360

Midway Arcade Origins (16 - 31 Temmuz 2021) - Xbox 360

Xbox Live Gold aboneleri, temmuz ayında Planet Alpha, Rock of Ages III: Make & Break, Conker: Live and Reloaded ve Midway Arcade Origins oyunlarına sahip olabilecek. Aboneler, bu oyunları geriye uyumluluk desteği ile Xbox One ve Xbox Series konsolu üzerinden oynayabilir.