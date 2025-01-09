Microsoft, Xbox ve Windows Deneyimini El Konsollarına Taşıyor

CES 2025'te boy gösteren şirketlerden Microsoft, yeni el konsolları için planladıkları rotayı aktardı. Microsoft Yeni Nesil Başkan Yardımcısı Jason Ronald'ın söylediğine göre Xbox ve Windows'un en iyi özelliklerini bir araya getiren bir çözüm olarak yeni el konsolları görücüye çıkacak.

Şu anki Windows 11, kullanıcıların Steam, Epic Games Store gibi çeşitli platformlara erişimine olanak sağlıyor. Ancak PC ve laptop odaklı bir sistem olduğu için küçük ekranlı el konsollarında kullanımı zorlayıcı olabiliyor.

Jason Ronald, AMD ve Lenovo’nun etkinliğinde yaptığı açıklamada, Microsoft’un konsol alanında yıllarca geliştirdiği yenilikleri el konsollarına taşımayı hedeflediğini belirtti:

Son 20 yılda dünya çapında bir işletim sistemi geliştirdik, ancak bu sistem konsollarla sınırlı kaldı. Şimdi, bu deneyimi oyuncular ve geliştiriciler için daha geniş Windows ekosistemine nasıl taşıyabileceğimize odaklanıyoruz.

Windows Daha Oyuncu Dostu Hale Getirilecek

Ronald, el konsolları için masaüstü odaklı bir Windows kurulumundan uzaklaşarak "oyun merkezli" bir kullanıcı deneyimine geçmek istediklerini açıkladı. Böylece hem oyuncular hem de geliştiriciler için daha rahat bir platform sunulacak. Microsoft’un bu konudaki detayları yıl içinde paylaşacağı da gelen bilgiler arasında.

Ortada bir de Xbox el konsolu fikri dolaşıyor. Şirketin şu anda bir prototip üzerinde çalıştığı, ancak bu cihazın piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alacağı bildiriliyor.

Bu sırada, Valve’ın SteamOS sistemi daha fazla el konsolunda kullanılmaya başlıyor. Özellikle, Lenovo Legion Go S gibi yeni nesil cihazlarda bu sistemin yıl içinde yaygınlaşması bekleniyor; yani Microsoft'un elini çabuk tutması gerekecek.