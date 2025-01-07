Robot Süpürge Dönüşen Elektrikli Süpürge CES 2025'te Tanıtıldı

Son dönemin popüler ev temizlik ürünleri arasında gelen robot süpürge ve dik süpürgeler, her geçen gün daha çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Son olarak bugün bu iki ürünün birleşimi olan yeni bir cihaz CES 2025'te tanıtıldı.

Eufy E20 isimli yeni ev temizlik ürünü, yeri geldiğinde bir robot süpürge veya dik süpürge olarak kullanılabiliyor.

Eufy E20 Özellikleri

Bugün kapılarını ziyaretçilerine açan CES 2025 fuarında sergilenen yeni Eufy E20'yi basit olarak tanımlayacak olursak, kendisi robot ve dik süpürge ürünlerinin bir birleşimi. Yeni cihaz, sahip olduğu modüler ana gövdesi sayesinde bir robot süpürge veya dik süpürge görevi görebiliyor.

Kullanıcılar, istekleri zaman mevcut ana gövdeyi cihazın robot süpürge modülüne takabildiği gibi ana gövdeyi sapına oturarak cihazı dik süpürge formuna da getirebiliyor. Yeni ürünün robot süpürge modülü, tek bir şarjla 3 saate kadar çalışabiliyo ve tam şarj edilmesi yaklaşık iki buçuk saat kadar sürüyor. 15 mm yüksekliğe kadar olan engelleri algılayabilen Eufy E20, toz haznesi boşaltılmadan 75 güne kadar temizlik yapabilmes imkanı sunuyor.

Öte yandan cihaz, modüler yapısı nedeniyle bazı özelliklerden mahrum kalmış durumda durumda. Robot süpürgesinde ıslak mop işlevi bulunmayan Eufy E20, robotik kol ya da halı ve kilim kaçınma sistemi gibi özelliklere de sahip değil. Ürünün CES 2025'te açıklanan fiyatı dudak uçuklatan cinsten. Eufy, robot ve dik süpürge birleşimli yeni ürünü için 550 dolar istiyor.

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