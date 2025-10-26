Microsoft Yeni Xbox Konsolunu Doğruladı: Sanılandan Farklı Olacak!

Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu ile birlikte tasarım çizgisinde oldukça radikal değişikliklere gideceği uzun bir süredir konuşluyordu. Özellikle ASUS'un ROG Xbox Ally serisini piyasaya sürmesinin ardından şirketin yeni cihazında da farklı markalarla iş birliği yapacağı iddiaları güç kazanmıştı.

Ancak kısa bir süre önce şirketin oyun departmanından konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Microsoft Oyun Departmanı Başkanı Phil Spencer yeni nesil Xbov konsolu ile ilgili bu spekülasyonlara son verdi. İşte detaylar!

Yeni Nesil Xbox'ın Tasarımı Microsoft'a Ait Olacak

Geçtiğimiz günlerde Japon oyun medyası Famitsu'nun röportajına katılan Phil Spencer, Xbox Series X|S modellerinden sonra piyasaya sürülecek yeni nesil konsolun bizzat Microsoft tarafından geliştirileceğini duyurdu.

Spencer ayrıca mevcut spekülasyonlara yol açan ASUS ROG Xbox Ally gibi cihazların ana Xbox konsollarından ayrı bir ürün kolu olarak ilerleyeceğini ve Microsoft'un birinci parti donanım üretme çizgisinin devam edeceğini de netleştirdi.

Bu açıklamalar yeni Xbox konsolunun çıkış tarihine dair bazı iddiaları da beraberinde getirdi. Analistlerin tahminlerine göre Microsoft önümüzdeki dönemde ilk olarak yeni bir taşınabilir el konsolu modeli daha piyasaya sürecek. Şirket ana konsolunu ise 2027 yılında oyunseverlerle buluşturacak. Bu iki ürünün aynı anda tanıtılabilme ihtimali de masada.

Gözler Sony'de: Rakip Ne Yapıyor?

Microsoft'un yeni nesil konsoluyla birlikte yeni bir el konsolu da piyasaya sürüp sürmeyeceği konusu hala belirsizliğini koruyor. Ancak Sony cephesinde durum biraz farklı. Gelen bilgilere göre şirket PlayStation 6 lansmanı ile beraber yeni taşınabilir el konsolunu da oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Görünüşe göre, konsol savaşları yeni nesilde hem evlerimizde hem de taşınabilir cihazlarda tüm hızıyla devam edecek. Gelişmeler için takipte kalın!