Microsoft’tan Gelecek Windows 10 Güncellemesi İçin Önemli Açıklama!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, Windows 10 işletim sistemine gelecek bir güncelleme hakkında kullanıcıları bilgilendiren bir açıklama yaptı. Microsoft’un Redmond merkezindeki işlemlerin minimum hızla ilerletilmesinden ötürü isteğe bağlı olarak yayımlanması beklenen Windows 10 güncellemesi erteleniyor. Her ay kullanıcılara çeşitli güncellemeler sunan şirket, işlemlerde meydana gelen yavaşlıktan ötürü bu güncellemenin tarihi ileri bir tarihe çekti.

Microsoft’un Yeni Windows 10 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Windows 10 kullanıcıları için düzenli olarak güncelleme yayımlayarak kusursuz ve gelişmiş bir işletim sistemi sunmaya çalışan şirket, işlemlerdeki yavaşlıktan ötürü isteğe bağlı olarak yüklenecek yeni güncellemenin beklenen tarihin daha ilerisinde yayımlanacağını duyurdu.

Şirket, geliştirici ekibinin tatil sezonundan ötürü işten uzak kalacağını ve bu nedenle yeni Windows 10 güncellemesi için planlarındaki tarihin ertelendiğini ifade etti. Şirketin açıklamasına göre isteğe bağlı güncellemeler daha ileri tarihlerde Windows 10 kullanıcılarıyla buluşturulacak. Yapılan açıklamada ise geliştirici ekibinin tatil sezonuna girmesi nedeniyle işten uzak kalacağı ancak işe dönüşte yani Aralık 2020 tarihinde önceliğin güvenlik güncellemelerine verileceği söylendi.

Her ayın üçüncü ve dördüncü haftasında yayımlanan isteğe bağlı güncellemeler ertelenirken güvenlik güncellemelerinin yayımlanmasında herhangi bir aksaklık olmayacak. Bu isteğe bağlı güncellemeler “C” ve “D” sürümleri olarak da biliniyor. Şirket söz konusu güncellemelerin yayımlanmasının durdurulmasına karar verdi fakat bu yalnızca kısa bir süreliğine geçerli olan bir kural olacak. Çalışanların tatil sezonunun bitmesiyle bu güncellemeler de yayımlanmaya devam edecek.

Microsoft, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tatil ve işlemlerin yavaşlamayı nedeniyle 2020 Aralık ayı için herhangi bir güncelleme yayımlanmayacak. Aylık olarak sunulan hizmet, Ocak 2021 güvenlik sürümleriyle birlikte devam edecek” ifadelerini kullandı.

Windows 10 Kullanıcılarının Şikayetleri Son Bulmuyor!

Şirket, Windows 10 güncellemeleri yüzünden özellikle son zamanlarda kullanıcılardan birçok şikayet ve eleştiri almıştı. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde işletim sisteminin kullanıcıları mavi ekran hatası, güncelleme yükleme sorunu, Windows.old silememe gibi bir dizi sorundan yana şikayetlerini dile getirmişti. Bu sorunların bazıları şirket tarafından not alınıp düzeltilirken kullanıcılar bu hatalardan bazılarını yaşadığını söylemeye hala devam ediyor.