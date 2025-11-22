Microsoft'un Efsane Oyun Serisi Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Microsoft, kısa bir süre önce 6502 BASIC'i açık kaynak olarak yayınlanmasından kısa bir süre sonra metin tabanlı macera oyunu serisi Zork'u da açık kaynaklı hâle getirdi. Bununla birlikte Zork I, II ve III'ü şu anda ücretsiz olarak incelemek mümkün hâle geldi.

Zork Üçlemesinin Kodları Paylaşıldı

Microsoft, Zork I, Zork II ve Zork III oyunlarını resmen açık kaynak olarak yayınladı. Bu, Microsoft'un en büyük oyun şirketlerinden biri olan Activision'ı satın alması sayesinde mümkün hâle geldi. Tahmin edebileceğiniz üzere bu oyun ilk başta tamamen teknoloji devine ait değildi.

Oyun ilk olarak 1977 yılında MIT öğrencileri tarafından geliştirildi. 1979 yılında ise Infocom isimli bir şirket kuruldu. Daha sonra ise oyun üç bölüme (Zork: The Great Underground Empire, Zork II: The Wizard of Frobozz ve Zork III: The Dungeon Master) ayrılarak yayınlandı.

Orijinal PC sürümü, o dönemdeki bilgisayarlar için çok büyüktü. Bu yüzden Infocom oyunu üç farklı bölüme ayırma yoluna başvurdu fakat hepsinin temeli Z-Machine'a dayanıyordu. Bu sayede bilgisayarlar arasındaki uyumsuzluk sorunu çözüldü. Ayrıca Zork, aynı hikâye dosyalarını herhangi bir bilgisayarda çalıştırabilen ilk gerçek çapraz platform oyunlarından biri hâline geldi.

Oyunun piyasaya sürülmesi çok uzun bir zamana dayandığı için sizleri nasıl bir oyunun beklediğini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. 70'lerin sonuna doğru yayınlanan bu oyunda grafik adına neredeyse hiçbir şey bulunmuyor. Tüm zamanların en iyi macera oyunları arasında yer alan Zork'ta hızlı bir şekilde hazineyi toplamanız gerekiyor.

Bu geçmişten de anlaşılacağı üzere oyunu geliştiren şirket Microsoft değildi. Infocom, önce Activision tarafından satın alındı. Activision ise Microsoft tarafından satın alındı ve bu oyunun hakları da doğal olarak teknoloji devine geçmiş oldu. Şirket, Zork'un kaynak kodlarını GitHub üzerinden yayınladı. Oyunun kodlarını incelemek için proje sayfasını inceleyebilirsiniz.