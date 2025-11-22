634 TL'lik Çok Oyunculu Oyun Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Arkadaşlarla oynanabilecek çok oyunculu bir oyun mu arıyorsunuz? Öyleyse tek bir kuruş bile harcamadan oynayabileceğiniz bu harika oyuna göz atmanızda fayda var. Fatshark tarafından geliştirilen Warhammer: Vermintide 2 geçici bir süreliğine tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Acele ederseniz tamamen sizin olabilir.

Warhammer: Vermintide 2 Ücretsiz Oldu

Warhammer: Vermintide 2, Steam'de ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde 14.99 dolar fiyat etiketi ile satılıyor. Bu da eğer oyunu şimdi alırsanız 634 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Oyun 23 Kasım saat 10.00'da tekrardan orijinal fiyatına dönecek. Belirtilen tarihten önce oyunu alırsanız kütüphanenize eklenecek ve dilediğiniz zaman oynama imkânına sahip olacaksınız.

Oyuna bedava sahip olmak için yapmanız gerekenler Steam istemcisini açıp mağazaya gitmek ve buradan oyunun ismini aratıp sayfasını açtıktan sonra "Hesaba ekle" butonuna basmaktan ibaret. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyunu hemen yüklemek istiyorsanız sayfada yer alan yükleme seçeneğini kullanarak kurulum işlemini başlatabilirsiniz.

Oyunu eğer ileride bir gün oynamak istiyorsanız o sayfadan ayrılabilirsiniz. Warhammer: Vermintide 2 zaten kütüphanenize eklendiği için o andan itibaren istediğiniz zaman kütüphaneye gidip oyunun isminin üzerine basabilir ve "Yükle" seçeneğine basarak kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Warhammer: Vermintide 2 Fragmanı

Warhammer: Vermintide 2 Nasıl Bir Oyun?

En iyi rol yapma oyunları arasında yer alan Warhammer: Vermintide 2, 4 kişiye kadar oyuncudan oluşan bir takımla birlikte yapay zekanın yönettiği devasa ordusuna karşı görevleri tamamlamaya çalıştığımız bir oyun olarak öne çıkıyor. En dikkat çekici tarafı, harika bir yakın dövüş mekaniğine sahip olması. Balta, kılıç ve çekic gibi silahlara düşmanlarınızı alt edebiliyorsunuz.

Oyunda ne kadar iyi oynadığınıza göre düşmanların saldırısı, büyük düşmanların ortaya çıkışı ve genel olarak zorluk seviyesi otomatik olarak ayarlanıyor. Bu da her görevin çok farklı hissettirmesini sağlıyor. Size doğru gelen çok kalabalık bir düşman ordusu olduğu için takımınızla koordineli hareket etmeniz büyük önem taşıyor.

Oyunda her birinin kendine özgü bir hikâye ve yeteneğe sahip olduğu beş farklı karakter bulunuyor. Ayrıca iki ana düşman ırkı bulunuyor: Skaven ve Chaos. Düşman çeşitliliğininse epey fazla olduğu söylenebilir. Bu arada oyunun crafting, loot ve benzeri RPG unsurlarına sahip olduğunu da belirtelim.

Warhammer: Vermintide 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2300 2.80 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz

Intel Core i5-2300 2.80 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5870

NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 5870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 60 GB

Warhammer: Vermintide 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri