Microsofta Rekabet Soruşturması Açıldı! Bulut Uygulamaları Mercek Altında

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji devi Microsoft'un bulut iş uygulamaları üzerindeki hakimiyetini rekabete aykırı yöntemlerle sürdürdüğü iddialarını incelemeye aldı. Gelen bilgilere göre FTC, Microsoft’un müşterilere yönelik lisanslama politikalarını ve bu politikaların rekabet üzerindeki etkisini araştırma yolunda.

FTC, Microsoft müşterilerinin şirkete ait platformlardan başka sistemlere veri taşımalarının zorlaştırıldığını düşünüyor. Ayrıca abonelik fiyatları da hayli artması ve Microsoft ürünlerinin rakip hizmetlerle kasıtlı olarak uyumsuz hale getirildiği iddiaları da revaçta.

Siyasi Gelişmeler Soruşturmayı Etkileyebilir

FTC Başkanı Lina Khan’ın görev süresi, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda sona erebilir. Böyle bir durumda Trump'ın düzenlemeleri azaltmaya yönelik politikası sebebiyle Microsoft ve benzeri şirketlerin hali hazırdaki soruşturmalarında aksama yaşanması muhtemel görünüyor.

Microsoft konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Rekabetin korunması ve müşteri haklarının savunulması için alınacak kararlar yalnızca Microsoft’u değil, tüm bulut hizmeti sağlayıcılarını etkileyeceğinden soruşturmanın hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz.

FTC, geçtiğimiz yıl büyük bulut hizmeti sağlayıcıları hakkında kamuoyu görüşlerini toplamış ve şu şikayetler ön plana çıkmıştı:

Kısıtlayıcı yazılım lisansları

Minimum harcama şartları

Yüksek veri aktarım ücretleri

Tüm detaylar göz önüne alındığında komisyonun nihai kararı sizce ne olacak? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!