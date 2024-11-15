Microsoft’un Mobil Oyun Mağazası, Google ve Apple'a Karşı Avantaj Kazandı

Geçtiğimiz Mayıs ayında duyurusu yapılan ve Temmuz ayında açılması beklenen Microsoft oyun mağazası, belirlenen tarihte çıkış yapmadı. Pazarda rekabet yaratacak bir özellik kazandırma ihtiyacı doğrultusunda mağazanın açılışı belirsiz bir tarihe ertelendi.

Xbox başkanı ve Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, yakın tarihli bir röportajında mağazanın neden ertelendiğini ve gelecekteki planlarını paylaştı. Spencer ayrıca mevcut mağazalardan farklı bir çekim noktasına sahip olmanın önemini vurgularken, mağazanın doğru yönde ilerlediğini söyleyerek her şeyin yolunda olduğuna işaret etti.

Google ve Apple'a Karşı Yeni Stratejiler

Bu gecikme, Google’ın Android mağazasını üçüncü taraflara açması yönünde bir antitröst davası sonucunda Google Play Store’un bağımsız geliştiricilere açılmasının hemen ardından geldi. Google ve Apple’ın pazardaki hakimiyetine karşı dünya genelinde süren davalarla Microsoft'a gün doğdu.

Microsoft şimdilik bir adım geri atarak çevresini incelemeye aldı ve muhtemelen aynı davalardan muzdarip olmamak adına stratejisini Google ve Apple'ın aksi yönüne çevirerek avantaj sağlamayı hedefliyor.

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Candy Crush ve Call of Duty: Mobile Geliştiricilerinin Desteğini Aldı

Spencer, mobil oyun mağazası için daha fazla araştırma yaparken, Candy Crush ve Call of Duty Mobile gibi Microsoft'a bağlı popüler oyun geliştiricileriyle iş birliği yapıldığını doğruladı.

Söylediğine göre şirketi amacı, mağazayı bir web mağazası formatında kurarak kullanıcıların uygulama mağazasına girmesine gerek kalmadan direkt olarak oyuna ulaşabilmesini sağlamak. Böylece kullanıcıların ve içerik oluşturucuların daha fazla seçeneğe sahip olacağına inanıyor.

Xbox Taşınabilir Cihaz Halen Birkaç Yıl Uzakta

Son olarak Xbox taşınabilir cihaz hakkında konuşan Spencer ne yazık ki cihazın halen birkaç yılı olduğuna işaret etti. Söz konusu adım için Çinli geliştiricilerle yeni iş birlikleri yapmak istiyorlar. Spencer ayrıca Xbox oyunlarının PlayStation veya Nintendo platformlarında yer almasına da açık olduklarını belirterek, iş açısından mantıklı olduğu sürece mevcut oyunların diğer platformlarda da oynanabileceğini söyledi.