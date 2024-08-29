Midjourney Donanım İşine Girdiğini Duyurdu: Başvurular Açık!

Başlangıçta oyunun kurallarını değiştirecek bir isim gibi görünmese de zamanla büyük bir gelir elde eden yapay zeka destekli görüntü oluşturma hizmeti Midjourney, donanım sektörüne de gireceğini duyurdu.

Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda resmî olarak donanım sektörüne gireceğini duyurdu. San Francisco'daki yeni ekibe katılmak isteyenler için de bir e-posta adresi bıraktı.

We're officially getting into hardware. If you're interested in joining the new team in San Francisco please email us at [email protected] — Midjourney (@midjourney) August 28, 2024

Midjourney Donanım Alanında Nelere Odaklanacak?

Midjourney'nin donanım tarafında tam olarak neye yoğunlaşacağı bilinmiyor ancak gerek Midjourney gerek Holz, X üzerinde çok fazla paylaşımda bulundu.

Bunların çoğu şaka yoluyla söylendiği için gerçek bir ipucu sayılmayabilir. Görünüşe bakılacak olursa Midjourney'nin şu anki hedefini öğrenmek için bir süre beklemek gerekiyor.

Midjourney'nin bu yılın başlarında işe aldığı Ahmad Abbas önemli bir ipucu olabilir. Abbas, eski bir Neuralink çalışanı ve Apple Vision Pro'nun geliştirilmesine yardımcı oldu.

Midjourney CEO'su David Holz da donanım tarafına yabancı değil. Daha önce Leap Motion'ın CTO'su olarak görev almıştı. Hatta birkaç ay önce işe aldığı Ahmad Abbas'ın da Leap Motion'da çalıştığı öğrenildi.

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