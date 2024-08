Midjourney Donanım İşine Girdiğini Duyurdu: Başvurular Açık!

Başlangıçta oyunun kurallarını değiştirecek bir isim gibi görünmese de zamanla büyük bir gelir elde eden yapay zeka destekli görüntü oluşturma hizmeti Midjourney, donanım sektörüne de gireceğini duyurdu.

Şirket, X üzerinden yaptığı paylaşımda resmî olarak donanım sektörüne gireceğini duyurdu. San Francisco'daki yeni ekibe katılmak isteyenler için de bir e-posta adresi bıraktı.

We're officially getting into hardware. If you're interested in joining the new team in San Francisco please email us at [email protected]