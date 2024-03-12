Midjourney'e Yeni Özellik Geliyor: Aynı Karakter Birden Fazla Görselde Kullanılabilecek!

Midjourney, çok uzun bir süredir metinden görsel üretmek için kullanılan popüler yapay zeka araçlarının başında geliyor. Her ne kadar alternatifleri bulunsa da hala kullanıcıların en fazla tercih ettiği yapay zekalardan biri olmasıyla popülerliğini koruyor.

Midjourney kullanan kişilerin de uzun süredir talep ettiği bir özelliğin şu an test aşamasında olduğu söyleniyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile artık komut giren kişiler, aynı karakteri birden fazla görüntüde ve farklı stillerde tasarımdan uzaklaşmadan kullanılabilecek.

NOTES:

> precision is currently limited

> --cref works in niji 6 & v6 models

> --cw 100 is default (face, hair, & clothes)

> works best with MJ generated characters

> wont copy exact dimples/freckles/or logos



Messing w/ this all night tn

I'll let you know what else I figure out pic.twitter.com/7dDMfbXSew — Nick St. Pierre (@nickfloats) March 12, 2024

Midjourney'in Yeni Özelliği Test Ediliyor

Metinden görsel üretilebilen yapay zeka aracı Midjourney'de artık oluşturulan bir karakteri farklı görsellerde kullanmaya devam edilebilecek. Herhangi bir yapı bozulması yaşanmadan üretimlere devam edilebilmesi, bugüne kadar pek çok kullanıcının talepleri arasında ilk sırada geliyordu.

Özelliğin adı şu an için "tutarlı karakterler" olarak çevriliyor ve bu özellik henüz test aşamasında. Üretilen karakter bir insan veya farklı bir canlı türü olabilir ve üretilen bu karakter arka plan, mekan ve konum değiştirilerek aynı şekilde bozulmadan kullanılmaya devam edilecek.

Bu sayede kullanıcılar üretimlerinin devamlılığını daha başarılı bir şekilde koruyabilecek. Test aşamasında olan özelliği kullanan kişiler şu an için memnun kaldıklarını dile getiriyor. Nick St. Pierre adlı X kullanıcısı da uygulamadan yaptığı paylaşımda kendi test çalışmasını paylaştı.