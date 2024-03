Midjourney'e Yeni Özellik Geliyor: Aynı Karakter Birden Fazla Görselde Kullanılabilecek!

Midjourney, çok uzun bir süredir metinden görsel üretmek için kullanılan popüler yapay zeka araçlarının başında geliyor. Her ne kadar alternatifleri bulunsa da hala kullanıcıların en fazla tercih ettiği yapay zekalardan biri olmasıyla popülerliğini koruyor.

Midjourney kullanan kişilerin de uzun süredir talep ettiği bir özelliğin şu an test aşamasında olduğu söyleniyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile artık komut giren kişiler, aynı karakteri birden fazla görüntüde ve farklı stillerde tasarımdan uzaklaşmadan kullanılabilecek.

NOTES:

> precision is currently limited

> --cref works in niji 6 & v6 models

> --cw 100 is default (face, hair, & clothes)

> works best with MJ generated characters

> wont copy exact dimples/freckles/or logos



Messing w/ this all night tn

I'll let you know what else I figure out pic.twitter.com/7dDMfbXSew