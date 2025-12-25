Xiaomi'den Pili Aylarca Bitmeyen Tıraş Makinesi! Fiyatı Şaşırttı

Xiaomi, tıraş olma sürecini inanılmaz kolay bir hâle getiren yeni ürününü tanıttı. Mijia Electric Shaver Pro olarak adlandırılan yeni tıraş makinesi, bütçe dostu olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hassas ciltler için önemli özelliklerle birlikte gelen makine, uzun bir kullanım süresi sunarak sizi sürekli şarj etme gibi sorunlardan kurtarıyor.

Mijia Electric Shaver Pro Özellikleri

Xiaomi Mijia Electric Shaver Pro, üçlü döner başlıkla birlikte geliyor. Tıraş makinesinin en sert sakalları bile tek hamlede yakalayarak takılma ve çekme gibi durumlar olmadan kesebildiği belirtildi. Cihaz ayrıca bıçakların üretiminde kullanılan özel teknoloji sayesinde tıraş süresini kısaltıp cilt üzerindeki baskıyı da minimum seviyeye indiriyor.

Yeni tıraş makinesi, dakikada 5 milyon kesme işlemi yapabilen özel bir motorla birlikte geliyor. Cihazın içine entegre edilen mikroçip sayesinde ise sakal yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak analiz ediyor. Sakalların sertleştiği bölgelerde gücü otomatik olarak arttırıyor, daha seyrek kısımlarda ise harcanan gücü optimize ediyor.

Cilt dostu cihaz, tıraş başlıklarının yüzeyindeki özel mikro kaplama sayesinde makinenin cilt üzerinde çok kolay bir şekilde kaymasını sağlıyor. Bıçaklarda ayrıca hassas ciltler için dokunacak paslanmaz çelik kullanıldı. Bu, alerjik reaksiyon ve kızarıklık riskini ortadan kaldırarak sorunsuz bir tıraş deneyimi elde etmeye olanak sağlıyor.

Makinen başlığı kolaylıkla ayarlanabiliyor. Ulaşılması zor kısımlar için yatay, dikey ve hatta çapraz bir şekilde hareket edebiliyor. Bu esneklik sayesinde sakalların gözden kaçma ihtimali oldukça düşüyor, cildinize de gereğinden fazla yüklenmemiş oluyorsunuz. Hatta makineyi çok sert bastırmanız hâlinde ışıklı kısım otomatik olarak renk değiştirip sizi uyarıyor.

Xiaomi, bu modelle beraber şarj sorununu da ortadan kaldırıyor. USB Type-C desteği ile brilikte gelen tıraş makinesi, günlük bir dakikalık kullanımla beraber tam 95 güne kadar kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor. Cihazın üzerinde yer alan renkli kısımdan ayrıca pil durumu ve tıraş modu gibi durumları takip edebiliyorsunuz.

Mijia Electric Shaver Pro Fiyatı

Mijia Electric Shaver Pro için 66 dolar (2 bin 827 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tıraş makinesi, IPX8 sertifikası ile birlikte geliyor. Bu, belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Peki, siz bu makine hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.