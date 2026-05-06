Tüm Gözler Yeni Xiaomi SU7'de Toplandı! Sayılar Altüst Oldu

Xiaomi, 2026 yılının Mart ayında yeni SU7 serisini piyasaya sürdü. Hatırlayacak olursanız 2026 model Xiaomi SU7 ile ilk 34 dakikada 15 bin satış miktarına ulaşarak önemli bir başarının altına imza atılmıştı. Bu önemli dönüm noktasından sonra SU7'nin ilk 48 gün içinde ne kadar sipariş edildiğini açıklığa kavuşturan bir açıklamada bulunuldu.

Yeni Xiaomi SU7 İlk 48 Gün İçinde Ne Kadar Satıldı?

2026 Xiaomi SU7'nin ilk 48 günde toplam 80 binden fazla sipariş edildiği belirtildi. Bu sayı aynı zamanda markanın otomobil pazarında ne kadar etkili bir isim hâline geldiğinin de göstergesi. Bilindiği üzere orijinal SU7 modeli, markanın ürettiği ilk elektrikli otomobildi. Aralık 2023'te çok kısa sürede 100 km/sa hıza ulaşması ile epey ilgi odağı hâline gelmişti. Görünüşe göre geçmişteki başarısı yeni SU7'nin de önemli bir yol katetmesini sağlamış durumda.

Yeni Xiaomi SU7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Standart Model: 229.900 yuan (1 milyon 532 bin 362 TL)

229.900 yuan (1 milyon 532 bin 362 TL) Pro Modeli: 259.900 yuan (1 milyon 722 bin 138 TL)

259.900 yuan (1 milyon 722 bin 138 TL) Max Modeli: 309.900 yuan (2 milyon 53 bin 446 TL)

Xiaomi SU7 şu an Türkiye'de satılmıyor. O yüzden bir karşılaştırma yapmak gerekirse Tesla Model 3'ün Çin'deki sürümünü göz önünde bulundurmak gerek. Söz konusu model, Çin'de 235 bin 500 yuandan fiyat etiketiyle satılıor. Bu da güncel kurla 1 milyon 560 bin 485 TL'ye denk geliyor.

SU7'nin önceki standart modelinin fiyatı, 219 bin 900 yuandı (1 milyon 457 bin 33 TL). Yeni fiyatla arada 10 bin yuanlık (66 bin 258 TL) fark söz konusu. Yani fiyat artışına rağmen Tesla Model 3 ile arasında hâlâ ciddi bir fark bulunuyor. Bu da onu Tesla rakibine göre uygun fiyatlı hâle getiriyor.

2026 Xiaomi SU7'nin Özellikleri Neler?

Model Menzil Değeri (CLTC) Menzil Değeri (WLTP) Batarya Kapasitesi Güç Standart 720 km 590 km 73 kWh 235 kW (315 beygir) Pro 902 km 754 km 96,3 kWh 235 kW (315 beygir) Max 835 km 685 km 101,7 kWh 508 kW (681 beygir)

2026 Xiaomi SU7 Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor?

Yeni Xiaomi SU7'nin öne çıkmasının başlıca sebeplerinden biri, yüksek şarj hızı. Öyle ki hem standart hem Pro modelleri 800 voltluk sistemle geliyor. Max sürümü, 897 voltluk sistemle birlikte 15 dakika gibi epey kısa süreli şarj işleme ile 670 kilometre menzil elde edilmesine olanak tanıyor.

Tabii, bu CLTC standartlarına göre belirlenen bir değer. O yüzden Türkiye'deki düzene daha uygun olan WLTP karşılığına bakmakta fayda var. Bunu da Çin menzilinden yüzde 20 azaltarak yapıyoruz. Eğer araç Türkiye'de kullanılsaydı buna göre 15 dakikalık şarj ile 549 kilometre menzil sağlayacaktı.

2026 Xiaomi SU7 Kaç Beygir?

Xiaomi SU7 serisinin standart ve Pro modelleri, 315 beygir gücü sunuyor. SU7 Max'te ise 681 beygir gücü üreten bir motor mevcut. Buna göre standart ve Pro modelleri günlük kullanım için ideal bir seçenek olarak ön plana çıkarken Max modeli ise birincil önceliğini hıza verenlere yönelik bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

2026 Xiaomi SU7 Kaç KM Menzil Sunuyor?

CLTC standartlarına göre Xiaomi SU7 serisinin standart modeli 720 kilometre, Max modeli 835 kilometre, Pro modeli ise 902 kilometre menzil sunuyor. Türkiye ya da Avrupa yollarında ise standart modelle 590 kilometre, Max modeliyle 685 kilometre, Pro modeliyle 754 kilometre menzil elde edilebiliyor. Bu azaltmaya rağmen menzil değerlerinin hâlâ olduğunu yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Xiaomi'nin sadece 48 gün içinde ulaştığı bu satış miktarına baktığımda markanın otomobil pazarında önünün açık olduğunu görüyorum. Bunun en önemli sebeplerinin başında ise elbette uygun fiyat geliyor. Şirket, özellik açısından oldukça gelişmiş modeller sunmasına rağmen fiyatı olabildiğince düşük tutuyor. Şu an mevcut pek çok rakibine göre oldukça uygun seçenek olarak konumlandırılıyor. Şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeleri göz önüne alarak Xiaomi'nin daha geniş çaplı faaliyet yürütmeye başladıkça satışlarının daha da artacağını düşünüyorum.