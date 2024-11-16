Mike Tyson-Jake Paul Maçı Öncesi Netflix Çöktü: Milyonlarca Kullanıcı Giriş Yapamadı

Milyonlarca bokssever tarafından heyecanla beklenen Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçı tüm dünyadan boksseverlerin takip ettiği bir müsabakaydı. Ancak Netflix, müsabadakan hemen önce çöktü ve sonrasında da devam etti. Milyonlarca kullanıcı platforma giriş yapamadı.

Downdetector verilerine göre, sorunlar Türkiye saatiyle 04.20'de başladı. Kullanıcılar, Netflix platformuna erişimde zorluk yaşadıklarını ve canlı yayın sırasında bağlantı sorunları ile karşılaştıklarını bildirdi. Saat 05.20'de şikayetlerde kısmi bir azalma olsa da, 05.50 itibarıyla hala 100 binden fazla kullanıcı Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.

Tam Bir Teknolojik Fiyasko

Jake Paul ve 58 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek bu dev karşılaşma öncesinde, Netflix’te 4-5 farklı boks maçı daha yayınlandı. Ancak ana müsabaka başlamadan hemen önce yaşanan erişim sorunu, tüm dünyadaki boks tutkunlarının platforma erişmesini engelledi. Milyonlar canlı yayının başlamasını beklerken sosyal medyada platform hakkında ağır eleştiriler yapılmaya başladı.

Teknik problemin, Netflix'in altyapı kapasitesinin yetersiz olmasından ötürü olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve Reddit platformları üzerinden tepkilerini gösterdi.

Bazıları bu durumu "teknolojik bir fiyasko" olarak nitelendirirken, bazıları ise Netflix’in kullanıcı sayısını yeterince öngöremediği görüşünde hemfikirdi.