Netflix, Favori Sahneleri Kesip Paylaşma Olanağı Sunan Yeni Özelliğini Tanıttı

Netflix, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla yeni "Anlar" özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde, film ve dizilerdeki en beğenilen sahneleri sosyal medya platformlarında kolayca paylaşmak mümkün olacak. Artık, ekran görüntüsü veya kaydı alma zahmetine gerek kalmadan favori anlar doğrudan paylaşılabilecek ki Netflix uygulama içerisinde kayıt almaya zaten izin vermiyordu. Yeni entegre edilen özellikle birlikte bu problem ortadan kalktı.

Anlar Özelliğiyle Sahneleri Kayıt Edebileceğiz

Yeni özellik, izlenen içeriklerden özel anları kaydedip tekrar izleme ve sosyal medya platformlarında paylaşma olanağı tanıyor. Kullanıcılar, kaydettikleri sahneleri kolayca sosyal medyada paylaşabilirken, paylaşılan görüntülerde dizi adı, bölüm bilgisi ve kaydın zaman damgası gibi detaylar da yer alacak. Böylece dakikalar içinde favori dizi ve filmlerinizden sahneler kesebilir, kestiğiniz sahneleri diler sosyal medyada dilerseniz de arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

Diziler Sosyal Medyada Nasıl Paylaşılır?

"Anlar" özelliğini kullanmak isteyen bir kullanıcının, içeriğin izlendiği esnada ekrana dokunarak "Anlar" seçeneğine ulaşması gerekiyor. Bu noktada yapılması gereken oldukça basit: Yalnızca zaman damgasını ayarlayıp paylaşmak istediğiniz platformu seçmeniz gerekiyor.

Bu özelliğin şu an için sadece iOS kullanıcılarının erişimine açıldığını ayrıca belirtelim. Ancak söz konusu güncelleme yakın zamanda Android tabanlı cihazlara da gelecek. Uygulama mağazalarından Netflix'in en güncel sürümünün indirilmiş ve cihaza kurulmuş olması gerekiyor.