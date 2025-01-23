Mike Tyson ve Jake Paul Maçı Netflix'e Para Bastırdı

Mike Tyson ve Jake Paul maçıyla kanıtlayan dizi ve film platformu Netflix, çoğunluğun "sahte" veya "gösteri maçı" olarak tanımladığı organizasyonla çıtayı arşa yükseltti.

Antenna adlı analiz şirketinin verilerine göre Netflix, Mike Tyson ve Jake Paul'un boks maçının olduğu günlerde tam 1.43 milyon yeni abone kazandı. Aynı şekilde, NFL'in Noel Günü maçları sırasında da 656 bin kişi platforma katıldı.

Netflix'in hâlihazırda 300 milyondan fazla küresel abonesi var. Buna kıyasla epey küçük görünebilir ama kesinlikle dikkate alınmalı diyoruz. Platformda şifre paylaşımı 2023 yılı itibarıyla sıkı denetim altına alındı, bu da abone sayısında günlük 50 ila 70 bin arasında artışa zemin hazırladı. Görünen o ki Netflix'in pazarlama taktikleri tıkır tıkır işliyor.

Küçük Bütçeyle Milyonlar Kazanıyor

Netflix, yatırımcılara gönderdiği mektupta canlı etkinliklerin başarısına dikkat çekti. Söylediklerine göre düzenli spor yayınlarının haklarını satın almaktansa "kaçırılmayacak özel organizasyonlara" odaklanmak çok daha isabetli bir karar olacak. Açıklama şöyle:

Canlı programlarımız toplam izlenme saatlerimizin ve içerik harcamalarımızın küçük bir kısmını oluşturabilir. Ancak bu tür etkinliklerin üyelerimize ve işimize büyük bir değer katacağını düşünüyoruz.

Tabii bu arada fiyatlar da arttı. Netflix, daha fazla içerik üretmek ve üyelerine daha fazla değer sunmak için tüm abonelik planlarını yükseltti.

Diğer Platformlar Sıkı Takipte

Bu dönemde hacmini artıran tek platform Netflix değildi; Paramount Plus, geçen yılki Super Bowl LVII sırasında tam 3.2 milyon yeni abone kazandı. Ayrıca, Peacock platformu da NFL AFC Wild Card maçı ve Paris Yaz Olimpiyatları'nın ilk günlerinde büyük bir kullanıcı artışı gördü.

Canlı etkinliklerin sabit yapımlardan daha çok ilgi gördüğü dönem resmen başlamış diyebiliriz. Hangi platform, hangi adımlarla öne çıkacak bunu zaman gösterecek. Sizce bu konuda avantajı elinde tutan platform hangisi? Yorumlarda buluşalım!