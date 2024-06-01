Netflix'te Yayınlanacak "Mike Tyson vs. Jake Paul Boks Maçı" Ertelendi: Peki Neden?

Mike Tyson ve Jake Paul arasında 20 Temmuz'da Netflix'te canlı olarak yayınlanması planlanan boks maçı, maçın ortak yapımcısı olan Most Valuable Promotions'ın X'te yaptığı paylaşıma göre ertelendi. Ertelemenin nedeni olarak Tyson'ın ülser rahatsızlığı gösterildi.

Jake Paul ve Nakisa Bidarian'ın sahibi olduğu Most Valuable Promotions tarafından yapılan açıklamada sağlık uzmanlarının Tyson'a, ünlü boks efsanesinin tam antrenmana dönebilmesi için önümüzdeki birkaç hafta boyunca sadece hafif antrenman yapmasını tavsiye etmesi nedeniyle maç için gerekli programı gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Mike Tyson'ın Ülser Rahatsızlığı Nedeniyle Maç Ertelendi

Most Valuable Promotions paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hem Mike hem de Jake, her iki sporcunun da bu önemli maça hazırlanmak için eşit antrenman süresine sahip olmalarını ve en üst düzeyde rekabet edebilmelerini sağlamanın adil olduğu konusunda hemfikir. Sporcuların sağlığı ve refahı bizim en önemli önceliğimizdir ve Mike'ın beklediği düzeyde performans gösterebilmesi için gerekli zamanı ayırmasını tamamen destekliyoruz."

Maç için daha önceden satın alınan biletler, Teksas'taki AT&T Stadyumunda yapılacak olan ve henüz açıklanmayan maç tarihi için de geçerli olacak.

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