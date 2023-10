Milli Eğitim Bakanı Açıkladı: Ara Tatil Uygulaması Kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda sınıf geçmeyle ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgiler vermişti. Bakan Tekin, bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayarak öğrenci ve velilerin çok merak ettiği bir konu hakkında konuştu.

Son zamanlarda birçok kişinin aralarında konuştuğu ve tartıştığı ara tatil uygulamasıyla ilgili yeni bir karar alınıp alınmadığı belli oldu. İşte haberimizin devamı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerle buluştu. Bakana birkaç senedir uygulanan ara tatil uygulamasıyla ilgili sorular soruldu.

Bakan Tekin, hem öğrencilerin hem de velilerin endişe ettiği ara tatil uygulamasıyla ilgili kararı İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı raporuna göre alacaklarını söyledi.

Yani ara tatil uygulaması; velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden herhangi bir talep veya şikâyet geldiği takdirde değerlendirilecek.

Şimdilik ara tatil uygulamasını kaldırmayı hedeflemediklerini söyleyen Tekin, gelen talepler doğrultusunda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı raporuna göre müdahalede bulunabileceklerini söyledi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatil uygulamasının kaldırılmasıyla iligli açıklamaları:

"Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."