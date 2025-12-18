Düşürülen İHA Hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde düşürülen insansız hava aracıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada herhangi bir güvenlik zafiyeti olup olmadığı noktasına parmak basıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı: Herhangi Bir Güvenlik Zafiyeti Yok!

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada 15 Aralık’ta Karadeniz yönünden Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA’nın tespit edildiğini ve sürecin anında başlatıldığını belirtti. Aktürk’e göre, söz konusu hava aracı küçük boyutu ve düşük radar izi nedeniyle tek bir sistemle değil çoklu sensör verileri kullanılarak değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasında radar, elektro-optik unsurlar, elektronik harp sistemleri ve erken ihbar altyapısından gelen verilerin eş zamanlı analiz edildiği vurgulandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hava sahası güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen İHA’nın F-16 savaş uçakları tarafından takip edilerek, yerleşim alanları ve sivil uçuşlara en az risk teşkil edecek noktada kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Düşürülen İHA’nın havada parçalandığı ve enkazın çok küçük parçalara ayrıldığı ifade edilirken bu durumun sahada bütün halde bir kalıntı bulunmasını zorlaştırdığı aktarıldı. Arama ve teknik inceleme çalışmalarının ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü de kaydedildi.

MSB ayrıca, doğrulama süreci tamamlanmadan yapılan yorumların ve spekülatif iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, Türkiye’nin hava sahasının 7/24 esasına göre, katmanlı ve entegre bir hava savunma yapısıyla kontrol edildiği hatırlatıldı.

Son olarak Bakanlık, Karadeniz’de devam eden bölgesel riskler nedeniyle tarafların daha dikkatli olması konusunda muhatapların uyarıldığını belirterek, olayın başarıyla yönetildiğinin altını çizdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...