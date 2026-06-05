Sizi Ekrana Kilitleyecek Mobil Oyun Ücretsiz Oldu! Çabuk Olun

Epic Games, her hafta düzenli olarak PC oyuncularına ücretsiz oyunlar hediye ediyor. Kullanıcıların hiçbir ücret ödemeden sahip olabildiği bu oyunların yanı sıra bir ya da birkaç mobil oyun da dağıtılıyor. Örneğin şirket tarafından yapılan son duyuru ile birlikte severek oynayabileceğiniz mobil rol yapma oyunu ücretsiz hâle geldi ancak PC oyunlarında olduğu gibi bu yapımı da almak için belirli bir süreniz bulunuyor.

Epic Games Hangi Mobil Oyunu Bedava Sunuyor?

Epic Games, Wytchwood'u ücretsiz olarak sunmaya başladı. Oyun her ne kadar Android ve iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulsa da iPhone ya dda iPad kullanıcılarının oyunu almak için Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yaşaması gerekiyor. Bunun sebebi, şirketin mobil uygulamasının şimdilik sadece Play Store'un AB versiyonunda bulunması. Diğer ülkelerde ise erişilemiyor.

Android tarafında bu tür sınırlamalar olmadığı için hâlihazırda Android işletim sistemli bir akıllı telefon kullanan herkes şu an itibarıyla bu oyuna hiçbir ücret ödemeden erişebilir. Bu arada fiyat demişken oyun normalde Epic'in kendi dijital oyun mağazasında 67 TL, Play Store'da 145 TL, App Store'da ise 250 TL'ye satılıyor. Eğer 11 Haziran 2026 tarihine kadar oyunu alırsanız bu ücreti ödemenize gerek kalmayacak, oyun da sonsuza kadar sizin olacak.

Wytchwood Nasıl Bir Oyun?

Rol yapma oyunları arasında yer alan Wytchwood, sizi sırlarla dolu bir dünyaya götürüyor. Malzeme topluyor, büyü yapıyorsunuz. Sizi sürekli olarak düşündüren bu yapımda açgözlüleri kurbağa dönüştürebiliyor, acımasız büyüler yaparak kötüleri lanetleyebiliyorsunuz. Genel olarak ilgi çekici görselliğe sahip olan bu oyuda yapılan küçücük bir hamle bile büyük önem taşıyor. Öyle ki attığınız her adımla oyunun gidişatını şekillendiriyorsunuz.

Wytchwood Kimlere Göre Bir Oyun?

Wytchwood, çok hızlı tempolu oyunlar yerine daha yavaş ilerleyen yapımları sevenlere hitap ediyor. Sizin için hikâye ön plandaysa, tuhaf dünyaların içine sürüklenmeyi seviyorsanız, küçük görevleri yapmaktan sıkılmıyorsanız severek oynayacaksınızdır. Ama sürekli olarak bir şeyler toplama gereksinimi olan oyunlara çok ilgi duyan biri değilseniz sıkılabilirsiniz.

Editörün Yorumu

RPG seven birisi olarak Wytchwood'u oldukça beğendiğimi belirtmem gerekiyor. Oyunla ilgili ilk izlenimlerimin epey olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar mobil oyun oynamayı çok tercih eden biri olmasam da bu oyuna birkaç saatimi seve seve harcadım ki bu zaten oyunun beni içine çekmeyi başarmasından kaynaklı. Siz de eğer benim gibi rol yapma oyunlarını seviyorsanız oynamaktan memnun kalacaksınız.