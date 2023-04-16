Minecraft Legends İnceleme Puanları Paylaşıldı

Mojang Studios ve Blackbird Interactive tarafından geliştirilen Minecraft Legends'ın inceleme puanları belli oldu. Peki, uzun bir süredir çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Minecraft oyununun inceleme notları ne durumda?

Minecraft Legends İnceleme Puanları Listesi

IGN: 70/100

GameInformer: 70/100

PCGamesN: 70/100

VideoGamer: 70/100

GamingBolt: 80/100

PC Gamer: 50/100

Game Rant: 90/100

Daily Star: 100/100

Windows Central: 80/100

XboxEra: 75/100

TheGamer: 70/100

Digital Trends: 70/100

SomosXbox: 78/100

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Minecraft Legends'ın inceleme notları belli oldu. Çoğu oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen oyunun PC sürümü 68, Xbox Series X versiyonu ise 73 Metacritic ortalamaya sahip oldu.

Minecraft Legends Çıkış Tarihi

Minecraft Legends 18 Nisan 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

Minecraft Legends Fiyatı Ne Kadar?

Minecraft Legends Steam Fiyatı: 399 TL

Minecraft Legends Xbox Fiyatı: 675 TL

Minecraft Legends PlayStation Fiyatı: 399 TL

Minecraft Legends Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (May 2020 Update or higher) or Windows 11

İşlemci: Intel Core i5 2.8GHz veya eşdeğeri

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon 285 or Intel HD 520 or equivalent DX12 GPU

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan

Minecraft Legends hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Minecraft oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.