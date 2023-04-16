Minecraft Legends İnceleme Puanları Paylaşıldı
Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Minecraft Legends'ın inceleme puanları açıklandı. Peki, oyun beklentileri karşılayabildi mi? İşte detaylar!
Mojang Studios ve Blackbird Interactive tarafından geliştirilen Minecraft Legends'ın inceleme puanları belli oldu. Peki, uzun bir süredir çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Minecraft oyununun inceleme notları ne durumda?
Minecraft Legends İnceleme Puanları Listesi
- IGN: 70/100
- GameInformer: 70/100
- PCGamesN: 70/100
- VideoGamer: 70/100
- GamingBolt: 80/100
- PC Gamer: 50/100
- Game Rant: 90/100
- Daily Star: 100/100
- Windows Central: 80/100
- XboxEra: 75/100
- TheGamer: 70/100
- Digital Trends: 70/100
- SomosXbox: 78/100
Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği Minecraft Legends'ın inceleme notları belli oldu. Çoğu oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen oyunun PC sürümü 68, Xbox Series X versiyonu ise 73 Metacritic ortalamaya sahip oldu.
Minecraft Legends Çıkış Tarihi
Minecraft Legends 18 Nisan 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.
Minecraft Legends Fiyatı Ne Kadar?
- Minecraft Legends Steam Fiyatı: 399 TL
- Minecraft Legends Xbox Fiyatı: 675 TL
- Minecraft Legends PlayStation Fiyatı: 399 TL
Minecraft Legends Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (May 2020 Update or higher) or Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5 2.8GHz veya eşdeğeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon 285 or Intel HD 520 or equivalent DX12 GPU
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 24 GB kullanılabilir alan
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Minecraft Legends hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Minecraft oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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