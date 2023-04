Jason Momoa'lı Minecraft Filmi Geliyor: Evet Yanlış Duymadınız!

Warner Bros, Jason Momoa'nın son derece popüler bir video oyunu olan Minecraft'ın film uyarlamasında başrol olarak rol alacağını duyurdu. Filmin 2025 yılında gösterime girmesi planlanıyor ve Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) tarafından yönetilecek.

Duyuru, Momoa'nın Aquaman ve Kayıp Krallık filminin vizyon tarihini beş gün öne çekerek bu yıl 20 Aralık'a alan stüdyonun bu kararının hemen ardından geldi.

