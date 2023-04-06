Jason Momoa'lı Minecraft Filmi Geliyor: Evet Yanlış Duymadınız!

Warner Bros, Jason Momoa'nın son derece popüler bir video oyunu olan Minecraft'ın film uyarlamasında başrol olarak rol alacağını duyurdu. Filmin 2025 yılında gösterime girmesi planlanıyor ve Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) tarafından yönetilecek.

Duyuru, Momoa'nın Aquaman ve Kayıp Krallık filminin vizyon tarihini beş gün öne çekerek bu yıl 20 Aralık'a alan stüdyonun bu kararının hemen ardından geldi.

Hayranlar Jason Momoa'nın Doğru İsim Olduğunu Düşünmüyor

Live action Minecraft movie.



Starring Jason Momoa.



How is this real life… https://t.co/wgsDGhtW66 — Craig (@CS11__) April 5, 2023

Minecraft uyarlaması Warner Bros için yıllardır rafta dururken, birçok hayran Jason Momoa'nın oyuncu kadrosuna alınmasına şaşkınlıkla tepki gösterdi. Hayranlardan biri "Dünya üzerinde Minecraft'ın ana karakteri Steve'e bakıp da 'Jason Momoa'yı onu oynarken gerçekten görebiliyorum' diye düşünen tek bir kişi bile yok." dedi.

Steve, Minecraft'ta oyunculara başladıklarında verilen oyunun varsayılan karakterinin adı. Özellikle karakterin görünüşü ve alacağı rol göz önünde bulundurulduğunda hayranlar bu seçime oldukça tepkili ve şaşkın.

Minecraft, Tetris'ten sonra tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu konumunda. Microsoft'a göre oyun Nisan 2021 itibariyle 22 platformda 238 milyon kopya sattı. Sandbox oyunu, oyunculara sanal yapılar, makineler ve dünyalar inşa etme konusunda büyük bir özgürlük tanıyor.