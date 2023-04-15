Angry Birds'ün Geliştiricisi Rovio, Dev Bir Şirket Tarafından Satın Alınıyor!

Video oyun şirketi SEGA'nın, popüler Angry Birds serisinin arkasındaki ana şirket olan Rovio'yu 1 milyar dolar karşılığında satın alma olasılığını görüştüğü iddiaları ortaya çıktı. Görüşmelerin hafta sonu boyunca sorunsuz ilerlemesi hâlinde anlaşmanın önümüzdeki hafta başında duyurulabileceği söyleniyor.

Bilmeyenler için Angry Birds, 2009 yılında piyasaya sürülen ve amacın bir sapan kullanarak bir kuşu fırlatıp ekranın diğer tarafındaki hedeflere isabet ettirmek ve onları yok etmek olduğu bir mobil oyundur. Oyun basit olduğu kadar bağımlılık yapıyordu, öyle ki bir milyardan fazla indirilen ilk mobil oyun olma başarısını göstermişti.

Rovio daha sonra bu popülerlikten faydalanmak için 21 adet Angry Birds oyunu daha yayınladı. Angry Birds büyük bir başarı elde etmiş olsa da şirket aynı düzeyde ilgi ve popülerlik yakalayan başka bir franchise yaratmayı başaramadı.

SEGA'nın Angry Birds Markası İçin Ne Planları Var?

Daha önce Rovio, Playtika Holding Corp. ile değeri 800 milyon doların üzerinde olduğu düşünülen bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyordu ancak iki şirket arasındaki görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Şimdi ise SEGA ile yapılan mevcut görüşmelerin Rovio'ya bir önceki anlaşmadan %25 daha yüksek bir fiyat biçtiği bildirildiğinden işler daha iyi gitmiş gibi görünüyor.

Buna rağmen bazı insanlar Rovio'nun gerçekten 1 milyar dolar değerinde olup olmadığını sorgulayabilir. Ne de olsa şirket Angry Birds'ten bu yana başka bir başarılı franchise yaratamadı ancak SEGA'nın Angry Birds markasından yararlanmak ve popülaritesinden faydalanmak gibi bir planı olabilir. Rovio'nun oyunları toplam beş milyar kez indirildi, bu da anlaşmanın her bir indirme için 20 sent değerinde olmasını sağlıyor.

Genel olarak, bu görüşmelerin sonucunun ne olacağını ve bu satın almanın Rovio ve Angry Birds serisinin geleceğini nasıl etkileyebileceğini görmek ilginç olacak.