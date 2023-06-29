Minecraft Subreddit’ten Ayrılma Kararı Aldı

Minecraft'ın yapım şirketi Mojang, reddit ile ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle Minecraft Subreddit’e olan resmi desteğini sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Bugün Mojang geliştiricisi Mikael Hedberg'den yapılan bir açıklamada, sosyal medya uygulamasının resmi olmayan bir tartışma yeri olduğu için desteğin artık sona ereceğini belirtildi. Yaklaşık 7,4 milyon aboneye sahip Subreddit, son dönemde yaşanan olaylar sonrasında takipçi sayısında düşüş yaşamaya başlamıştı.

Minecraft Subreddit'e Veda Etti

Reddit CEO'su Steve Huffman kısa süre önce üçüncü taraf uygulamalarının kendi API'sine erişmesi için fiyat artırımına gittiklerini duyurdu. Bu gelişme platforma bağlı şirketlerin yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. İOS için reddit uygulamasının geliştiricisi Apollo, Reddit'e çalışmaya devam etmesi için her yıl 20 milyon dolar ödemesi gerektiğini belirtti.

Huffman'dan çalışanlarına haziran ayında gönderilen bir mesajda, son dönemde yaşanan olayların geçici olduğunu ve bu durumun üstesinden kalkabileceklerini söyleyerek "Kesinlikle yapacağımızı söylediğimiz şeyi göndermeliyiz. Tek uzun vadeli çözüm, ürünümüzü geliştirmek ve kısa vadede yakalamamız gereken kritik lansmanımıza odaklanmak olduğunu yineledi.

Açıklamaları içerisinde ilginç bir detay ise Huffman’ın personellerini toplum içinde reddit kıyafetini giymemesi için uyarmasıydı. "Bunu söylediğim için üzgünüm ama lütfen toplum içinde reddit kıyafetleri giymeye dikkat edin. Bazı insanlar gerçekten üzgün ve onların hayal kırıklıklarının nesnesi olmanızı istemiyoruz."