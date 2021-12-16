Minecraft YouTube İzlenme Sayısı ile Dudak Uçuklattı!

Minecraft YouTube izlenme sayısı ile bir rekorun altına imza attı. Uzun yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ popülerliğini devam ettiren video oyunu, görüntülenme sayısıyla büyük bir başarı elde etti.

Minecraft, ilk olarak 11 Kasım 2011 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başardı. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bunun üzerine 2014 yılında Minecraft'ı satın aldı.

Minecraft YouTube İzlenme Sayısı 1 Trilyonu Aştı!

Yıllar önce çıkmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiren Minecraft, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı oyun, popüler video paylaşım hizmeti YouTube'da toplamda 1 trilyondan fazla izlendi.

10 yıl önce piyasaya sürülen Minecraft ile ilgili videolara yoğun ilgi gösteriliyor. Oyun içi görüntülerin yanı sıra hazırlanan Minecraft animasyonları da oldukça popüler durumda. Öyle ki, YouTube tarafından paylaşılan istatistiki bilgilere göre en fazla izlenen kategoriler içerisinde hem 2021 hem de 2021'de yaklaşık 5 milyar görüntüleme ile animasyon yer aldı.

En popüler video türleri arasında animasyonun yanı sıra parodi ve hayatta kalma modu bulunuyor. YouTube, Minecraft videolarının 500 milyar görüntüleme sayıısna ulaşmasının yaklaşık olarak sekiz yıl sürdüğünü, bu sayıyı ikiye katlayıp bir trilyona ulaşması ise yaklaşık iki yılını aldığını söyledi.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Minecraft için güncellemeler yayımlanmaya devam ediyor. Güncellemeler ile birlikte popüler video oyununa çok sayıda içerik ekleniyor. Böylelikle oyunun yıllar sonra bile güncel kalması sağlanıyor.

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube, açık dünya temasına sahip olan başarılı yapım Minecraft'ın elde ettiği başarıyı kutlamak adına bir video hazırladı. Paylaşılan animasyon videosu da oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Çok kısa süre içerisinde 4 milyon 370 binden fazla izlenen video, 388 bin beğeni aldı. YouTube üzerinden paylaşılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Minecraft YouTube izlenme sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Popüler video oyununun elde ettiği başarı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.