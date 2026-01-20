32 GB RAM'li Oyun Bilgisayarı Tanıtıldı! Güçlü İşlemci ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Minisforum, AtomMan G7 Pro isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan mini PC, güçlü donanımı ve 32 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Minisforum AtomMan G7 Pro Özellikleri

İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Intel Core i9-14900HX RAM: 32 GB (96 GB'a kadar artırılabiliyor.)

32 GB (96 GB'a kadar artırılabiliyor.) SSD: 1 TB (8 TB'a kadar artırılabiliyor.)

1 TB (8 TB'a kadar artırılabiliyor.) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop GPU)

NVIDIA GeForce RTX 5070 (Laptop GPU) İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Minisforum AtomMan G7 Pro gücünü Intel Core i9-14900HX işlemcisinden alıyor. 10 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 8 çekirdek performans çekirdeği ve 16 çekirdek verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda 24 çekirdek içeriyor. Intel Raptor Lake Refresh mimarisine sahip işlemci, 5.8 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Mini bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı bulunuyor. Yeni nesil Blackwell mimarisine sahip olan ekran kartı, orta ve üst arası segmentte konumlanıyor. Bu ekran kartı DLSS 4, Reflex 2 ve Frame Warp dahil birçok teknolojiyi destekliyor. Bu teknolojiler, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Windows 11 Pro işletim sistemi ile birlikte gelen mini PC'de 32 GB RAM yer alıyor. Kullanıcılar, istediği zaman bilgisayarı 96 GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama tarafında ise 1 TB SSD mevcut. Depolama alanı 8 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Bilgisayar ayrıca gelişmiş soğutma sistemine sahip. Bu sistem, bilgisayarın yük altındayken bile serin kalmasına yardım ediyor.

Minisforum AtomMan G7 Pro Fiyatı

Minisforum AtomMan G7 Pro için 1.679 dolar (72.680 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gri ve siyah renk tonlarına sahip olan bilgisayarda HDMI 2.1'den USB 4'e, 3,5 mm kulaklık girişinden SD kart okuyucusuna, USB 3.2 Gen 2'den USB 3.2 Gen 1'e kadar geniş bir port yelpazesi bulunuyor. PC'de ayrıca 2.5 Gbps ethernet portu da mevcut.