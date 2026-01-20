Apple'ın MacBook'larını Unutturacak Nvidia İşlemcili Windows Laptoplar Yolda

Nvidia, Apple'ın Mac'lerde kullandığı M serisi işlemcilere rakip olacak ARM tabanlı yeni işlemcilerini tanıtmaya hazırlanıyor. İddiaya göre bu yeni işlemcileri kullanan ilk Windows bilgisayarlar önümüzdeki birkaç hafta içinde piyasaya çıkacak. N1 adıyla bilinen ilk nesil işlemcilerin ardından, 2027'nin Nisan-Haziran aylardında N2 işlemcili dizüstü modelleri gelecek. Qualcomm'un Snapdragon X serisiyle de doğrudan rekabet edecek bu işlemciler, performans açısından MacBook'larla yarışmayı hedefliyor.

Nvidia'nın ARM Tabanlı İşlemcilerini Kullanan Dizüstü Bilgisayarlar 2026'da Çıkacak

Pek çoğumuzun ürettiği ekran kartlarıyla tanıttığı Nvidia, yeni bir pazara adım atıyor. Intel, AMD ve Qualcomm'a rakip olmaya hazırlanan şirket, çok yakında dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak kendi ARM işlemcilerini tanıtacak. Söz konusu işlemciler Windows bilgisayarlar için olacak. Eğer beklentiniz bu yöndeyse şimdiden belirtelim ki Nvidia kendi dizüstü bilgisayar modellerini üretmeyecek. Bunun yerine Lenovo ve Dell gibi üreticiler, Nvidia'dan temin ettikleri işlemcileri ürettikleri laptop modellerinde kullanacak.

Sızıntılara göre Nvidia N1 ve N1X işlemcili ilk dizüstü bilgisayar modelleri birkaç hafta içerisinde tanıtılacak ve 2026'nın birinci çeyreği bitmeden satışa çıkacak. Aslında Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için işlemci üretme planı yeni değil. Şirket 2020'de ARM'ı satın almak için harekete geçmiş ancak anlaşma 2022'de çeşitli rekabet düzenleme kurumlarının koyduğu engellerle 2022'de suya düşmüştü. Bildiğiniz üzere Apple, Kasım 2020'de tanıttığı M1 MacBook Air'den bu yana sadece ARM işlemcili Mac modellerine dönmüş durumda.

ARM işlemciler, performans, enerji verimliliği ve pil ömrü konularında sağladığı avantajlarla Apple'ı dizüstü bilgisayar pazarında rakipsiz bir konuma taşıdı. Windows bilgisayar üreticileri de uzun süredir bu başarıyı yakalamaya çalışıyor. Ancak Qualcomm'un Snapdragon X serisi işlemcileri henüz bu hedefe ulaşmak için yeterli güçte değil. Nvidia'nın N1 ve N1X işlemcileri ise durumu değiştirebilir.

Amiral gemisi seviyesinde performans sunması beklenen bu işlemciler, hem Apple'ın M serisine rakip olacak hem de Windows on ARM platformuna ivme kazandıracak. Üstelik Nvidia bu konuda oldukça kararlı. Şirketin şimdiden N2 serisi üzerinde çalışmaya başladığı bildiriliyor. Nvidia'nın elindeki imkanları ve GPU konusundaki başarısını göz önünde bulunduracak olursak başarının neredeyse kesin olduğunu söylemek mümkün.