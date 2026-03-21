32 GB RAM'li Oyun Canavarı Mini PC Tanıtıldı! RTX 5070 Ekran Kartı Var

Machenike, kısa bir süre önce RTX 5060 veya RTX 5070 ekran kartlarına sahip olan oyun odaklı Dawn Mini PC modelini tanıttı. Küçük boyutuna rağmen güçlü donanımıyla dikkat çeken bilgisayar özellikle kompakt ama performanslı bir oyun deneyimi arayan kullanıcıları hedefliyor. Peki, yarın satışa sunulması beklenen bu mini PC modeli neler sunuyor?

Machenike Dawn Mini PC'nin Özellikleri Neler?

İşlemci : Intel 14. Nesil Core i7‑14700HX veya i9‑14900HX

: Intel 14. Nesil Core i7‑14700HX veya i9‑14900HX Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060 veya RTX 5070 (laptop GPU)

: NVIDIA GeForce RTX 5060 veya RTX 5070 (laptop GPU) Bellek : 32 GB DDR5‑5600 (2 × SO‑DIMM ile 128 GB’a kadar yükseltilebilir)

: 32 GB DDR5‑5600 (2 × SO‑DIMM ile 128 GB’a kadar yükseltilebilir) Depolama : 1 TB PCIe Gen4 SSD, ek olarak 1 × PCIe Gen5 ve 1 × PCIe Gen4 M.2 SSD slotu

: 1 TB PCIe Gen4 SSD, ek olarak 1 × PCIe Gen5 ve 1 × PCIe Gen4 M.2 SSD slotu Tasarım : ARGB aydınlatma, dikey veya yatay konumlandırma

: ARGB aydınlatma, dikey veya yatay konumlandırma Ağ : Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2,4 Gbps Ethernet

: Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2,4 Gbps Ethernet Ön Panel Portları : USB‑A, USB‑C, 3,5 mm ses jakı

: USB‑A, USB‑C, 3,5 mm ses jakı Arka Panel Portları: HDMI 2.1, USB‑A, USB‑C (DisplayPort 1.4 destekli), RJ45 LAN

Machenike Dawn Mini PC'nin İşlemcisi ve Ekran Kartı Nasıl?

Machenike Dawn, Intel i7‑14700HX ve i9‑14900HX işlemci seçenekleriyle geliyor. Ek olarak, RTX 5060 ve RTX 5070 grafik kartlarının dizüstü sürümlerini tercih edebiliyorsunuz. Kısacası, mini PC güçlü özellikleriyle sayesinde oyun deneyiminde kullanıcıları tatmin edecek.

i7‑14700HX işlemcisi, 8 performans ve 12 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı sunuyor. Donanımın normal yani temel çalışma hızı 2,1 GHz civarında. Fakat yoğun işlemler sırasında, örneğin oyun oynarken veya video düzenlerken işlemci Turbo Boost teknolojisi sayesinde hızını 5,5 GHz’e kadar çıkarabiliyor.

i9‑14900HX, i7 versiyonuna göre biraz daha güçlü bir seçenek. Bu işlemci, 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeğiyle birlikte toplam 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor. Normal çalışma hızı 2,2 GHz olan donanım yoğun görevler esnasında hızını 5,8 GHz’e kadar yükseltebiliyor.

RTX 5060 ve RTX 5070’in dizüstü sürümleri oyun performansında kullanıcıları üzmüyor. Bunu biraz açarsak, yüksek donanım gereksinimleriyle bilinen Cyberpunk 2077'de RTX 5060 ortalama 100 FPS, RTX 5070 ise yaklaşık 120 FPS sunabiliyor. Benzer şekilde, daha düşük sistem yükü gerektiren CS2 oyununda bu kare hızları 250 FPS seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Machenike Dawn Mini PC'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Machenike Dawn Mini PC'de 32 GB DDR5‑5600 RAM ve 1 TB SSD depolama bulunuyor. Kullanıcılar, isteğe bağlı olarak belleği 128 GB’a kadar yükseltebiliyor. Ürün ayrıca iki adet M.2 SSD slotuna sahip. Bunlardan biri PCIe Gen5, diğeri ise PCIe Gen4 standardını destekliyor. Bilgisayarın halihazırda bir adet 1 TB PCIe Gen4 SSD ile geldiğini göz önüne aldığımızda, boş PCIe Gen5 yuvasına ek bir SSD takarak depolama kapasitesini kolayca artırabilirsiniz.

Machenike Dawn Mini PC'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Mini PC, iki farklı işlemci ve grafik kartı seçeneğiyle 22 Mart itibarıyla Çin’de satışa sunulacak. i7‑14700HX + RTX 5060 versiyonu 13.999 yuan (vergisiz yaklaşık 89.130 TL), i9‑14900HX + RTX 5060 sürümü 14.999 yuan (vergisiz yaklaşık 95.497 TL) ve i9‑14900HX + RTX 5070 varyantı 15.999 yuan (vergisiz yaklaşık 101.865 TL) fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Son olarak ülkemizde bazı Machenike ürünlerinin satıldığını belirtelim. Şu an için kesin olmasa da oyun odaklı Dawn Mini PC'nin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor. Tabii yine de gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Açıkçası daha önce hiç mini PC deneyimim olmadı. Ancak son dönemde bu tür ürünlerin oldukça yaygınlaştığını görüyoruz. Belki de önümüzdeki yıllarda odamızda kocaman kasalar yerine küçük ama güçlü bilgisayarları kullanmaya başlarız. Ancak yine de fiyatların biraz pahalı olduğunu düşünüyorum.