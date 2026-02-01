Uygun Fiyatlı Oyun Monitörü Tanıtıldı! 200Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Uygun fiyatlı oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Xiaomi, Redmi G25 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Monitör ayrıca düşük tepki süresi dahil birçok özelliğe de sahip.

Redmi G25 Özellikleri

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Kontrast Oranı: 1000:1

1000:1 Renk Gamı: %95 DCI-P3

%95 DCI-P3 Portlar: Bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi G25, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Böylelikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde ediliyor.

Monitör, 400 nit tepe parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor. Yüzde 95 DCI-P3 renk gamı desteği sayesinde canlı renkler elde ediliyor. Redmi G25 Adaptive Sync teknolojisini destekliyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden bu teknoloji, görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltıyor.

178 derecelik görüş açısına sahip olan monitör, TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Bütçe dostu oyun monitörünün portları arasında ise bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Monitör ayrıca VESA uyumluluğu ile birlikte geliyor. Bu destek sayesinde monitör duvara monte edilebiliyor.

Redmi G25 Fiyatı

Xiaomi'nin bütçe dostu yeni monitörü Redmi G25 için 609 yuan (3 bin 818 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan oyun monitörünün diğer ülkelere gelip gelmeyeceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Önümüzdeki aylarda monitörün global pazarda satışa sunulacağı söyleniyor.