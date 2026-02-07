Bütçe Dostu Bilgisayar Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Minix, NR660 LP isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Küçük boyutu nedeniyle gün içinde kolayca taşınabilen bilgisayar, çok şık bir görünüme sahip. Bilgisayar bunların yanı sıra 16 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Minix NR660 LP Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 5 6600H Ekran Kartı: Radeon 660M

Radeon 660M RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Depolama: 512 GB PCIe 3.0 SSD

512 GB PCIe 3.0 SSD Portlar: 1 x USB 2.0 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x 1 gigabit ethernet ve 1 x 3,5 mm ses girişi

1 x USB 2.0 Type-A, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x 1 gigabit ethernet ve 1 x 3,5 mm ses girişi Kablosuz Bağlantı: WiFi 6E ve Bluetooth 5.0

Minix NR660 LP gücünü AMD Ryzen 5 6600H işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, altı adet Zen3+ çekirdek içeriyor. Normalde 3.3 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 4.5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci günlük kullanım için ideal bir performans sunuyor.

Ekran kartı tarafında entegre Radeon 660M bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 16 GB LPDDR5 RAM ile birlikte geliyor. RAM, anakarta lehimlendiğinden dolayı yükseltme yapılamıyor. Depolama tarafında 512 GB PCIe 3.0 SSD yer alıyor ancak 8 TB of PCIe 4.0 desteğinin olduğunu da belirtelim. Kullanıcılar isterse depolama alanını 8 TB'a kadar arttırabiliyor.

Portlar arasında bir adet USB 2.0 Type-A, üç adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet 1 gigabit ethernet ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Dolayısıyla bilgisayar, günlük kullanımda çoğu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde. Özellikle çift ethernet portunun önemli bir avantaj olduğunun altını çizelim.

Bilgisayar ayrıca WiFi 6E ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6'nın daha gelişmiş bir sürümü olan Wi-Fi 6E, daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha stabil bir bağlantı imkânı sunuyor. Daha düşük gecikme özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve video konferans gibi uygulamalarda önemli bir avantaj elde edilmesini sağlıyor.

Minix NR660 LP Fiyatı

Minix NR660 LP için 515 dolar (22.460 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu bilgisayarın Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Siyah renge sahip olan bilgisayarın üzerinde Minix logosu bulunuyor. Bilgisayarın ön ve arka yüzeylerinde ise portlar ve güç butonu yer alıyor.