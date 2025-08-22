Bu Yapay Zeka Modeli Sayesinde Kendi GTA ve RDR'nizi Yapabileceksiniz

Yapay zeka teknolojileri inanılmaz bir hızla gelişiyor. Öyle ki günümüzde şirketler neredeyse her bir sektör için farklı AI modelleri geliştiriyor. Bunlardan sonuncusu ise oyun geliştirme süreçlerine ilgisi olanları oldukça yakından ilgilendiriyor. Dynamics Lab tarafından geliştirilen Mirage 2, kullanıcıların yüklediği herhangi bir görüntüyü (şimdilik) ilkel de olsa bir açık dünya oyununa dönüştürebiliyor.

Mirage 2 ile Çizdiğiniz Her Şey Artık Bir Oyun Dünyası Olabilir

Dynamics Lab'in geliştirdiği Mirage 2, yüklediğiniz herhangi bir fotoğrafı alıp bunları yürüyebileceğiniz, keşfedebileceğiniz gerçek oyun dünyalarına dönüştürüyor. Üstelik bu dünyayı interaktif olarak zenginleştirmenize izin veriyor. "Oyununuza" eklemek istediğiniz öğeleri yazmanız yeterli.

Introducing Mirage 2 — a real-time, general-domain generative world engine you can play online



Upload any image—photos, concept art, classic paintings, kids' drawings—and step into it as a live, interactive world.



Prompt your worlds with text to create any surreal scenes and… pic.twitter.com/bmKXjAO9Pl — Dynamics Lab (@DynamicsLab_AI) August 21, 2025

Mirage 2'nin en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların kendi yaratıcılıklarını oyun dünyasına taşıyabilmesi. Bir çocuk çizimini, sanat eserini veya telefon kamerasıyla çekilmiş basit bir fotoğrafı sisteme yükleyen kullanıcılar, saniyeler içinde bu görselin oynanabilir versiyonunu elde edebiliyor.

Bir ay önce tanıtılan Mirage 1'in GTA tarzı dünya modelinin aksine, Mirage 2 genel amaçlı bir sistem olarak tasarlandı. Bu sayede kullanıcılar sadece belirli bir oyun türüyle sınırlı kalmıyor. Vahşi batı temasından siberpunk distopyalara, kar kaplı ortaçağ kasabalarından tropik adalara kadar her türlü dünya yaratılabiliyor.

Sistem, metin komutlarıyla anlık değişiklikler yapma imkanı da sunuyor. Oyuncu "ormana ağaç ekle" veya "dünyayı renklendir" gibi basit komutlarla ortamı anında dönüştürebiliyor. Teknik açıdan bakıldığında, Mirage 2 önemli performans iyileştirmeleri içeriyor. Ancak hala oynanabilir seviyeden uzak.

DeepMind'ın henüz erişime açılmayan Genie 3 sisteminin aksine, Mirage 2 şu anda demo.dynamicslab.ai adresinden oynanabiliyor. Kullanıcılar yarattıkları dünyaları arkadaşlarıyla paylaşabilme özelliğine de sahip. Dynamics Lab, sistemin hala bazı sınırlamaları olduğunu kabul ediyor. Yine de gelişmeler üzerinde çalışılıyor.

Karakter kontrolünde özellikle sağa dönüşlerde bazı tepki sorunları yaşanabiliyor. Hızlı sahne geçişlerinde görsel detaylarda beklenmeyen değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Ancak bu teknolojinin daha emekleme aşamasında olduğunun ve muhtemelen çok kısa zamanda çok hılzı gelişeceğini belirtmekte fayda var.