Amazon Bedava Oyunlar Dağıtıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez bir oyun ve bir oyun koleksiyonu dağıtmaya başladı.

Amazon'un Ücretsiz Oyun Kampanyasını Kaçırmayın

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Labyrinth City: Pierre the Maze Detective ve Silver Box Classics yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya Silver Box Classics için 24 Eylül 2025, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective için 22 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Silver Box Classics Nasıl Bir Oyun?

RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Silver Box Classics, aslında tek bir oyun değil, Dungeons & Dragons evreninde geçen dört farklı oyunu bir araya getiren bir koleksiyondur. Bu oyunlar arasında Heroes of the Lance, Dragons of Flame, War of the Lance ve Shadow Sorcerer yer alıyor.

Krynn dünyasını keşfettiğimiz Heroes of the Lance'te Mishakal’ın Disklerini bulmaya çalışıyoruz. Dragons of Flame'de ise Krynn'i ele geçiren Karanlığın Kraliçesi Takhisis ve onun ordusuna karşı mücadele ediyoruz.

D&D evreninin ilk bilgisayar savaş oyunu olan War of the Lance'te Whitestone ve ejderha orduları arasındaki savaşa tanık oluyoruz. Dört maceracıdan oluşan bir grubu kontrol ettiğimiz Shadow Sorcerer'da ise ejderha ordusuna yakalanmadan insanları güvenli bir yere ulaştırmamız gerekiyor.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective Nasıl Bir Oyun?

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Her bölümde labirentlerin yanı sıra gizli nesneler de bulunuyor. Bu nesneleri bulmak için çevremizle etkileşime geçmemiz gerekiyor.

En çok satılan çocuk kiptalarından biri olan Pierre the Maze Detective'den uyarlanan oyun, başarılı oynanış mekaniğinin yanı sıra görselliğiyle de öne çıkıyor. Darjeeling tarafından geliştirilen oyun 2021 yılında çıktı.

Silver Box Classics Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri

Windows 7 veya üzeri İşlemci: 1.8 GHz

1.8 GHz RAM: 512 MB

512 MB Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu ekran kartı

DirectX 7 ile uyumlu ekran kartı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective Minimum Sistem Gereksinimleri