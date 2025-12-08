Dünyanın İlk Altı Kollu Robotu Tanıtıldı: İnanılmaz Özelliklere Sahip!

İnsansı robot sektöründe iki kol ve iki bacakla insana göre tasarlanmış ve mevcut dünyaya uyum sağlayan bir tasarım felsefesi hakimdir. Ancak Çin merkezli teknoloji şirketi Midea Group kısa bir süre önce bu yerleşik kuralı değiştirecek iddialı bir hamleye imza attı. Şirket geçtiğimiz günlerde MIRO U adını verdiği sıra dışı tasarımlı "süper insansı" robotunu tanıttı.

Standart insan biçimli tasarımdan çarpıcı bir ayrılışı temsil eden MIRO U, insanı andıran bir gövde ve kafa yapısına sahip olsa da tekerlekli bir şasi üzerine monte edilmiş bacaklara ve toplamda altı adet biyonik kola ev sahipliği yapıyor. İşte bu ilginç humanoid'in öne çıkan özellikleri!

MIRO U'nun Özellikleri Neler?

Yeni MIRO U, sahip olduğu alt kollarını ağır bileşenleri kaldırmak ve destelemek için kullanırken üst kollarıyla hassas montaj veya sıkıştırma görevlerini aynı anda gerçekleştirebiliyor. Robot böylelikle birden fazla işi eş zamanlı olarak üstelenebiliyor.

Bununla birlikte MIRO U, başka bir yere yönelmek için vücudunun tamamını döndürmesi gereken diğer insansı robotların aksine tekerlekli şasisi sayesinde 360 derece yerinde dönebiliyor ve dengeli dikey kaldırma hareketlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca robotun el benzeri uç efektörleri hızlı serbest bırakma modülü değiştirme özelliğine ev sahipliği yapıyor. MIRO U bu sayede farklı montaj aletleri ve diğer bileşenler arasında neredeyse anında geçiş yapabiliyor.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Midea Group, konu hakkında yaptığı açıklamada yeni robotun hala prototip aşamasında olduğu belirtse de pilot uygulamaların yakında başlayacağını bildiriyor. Şirketin duyurusuna göre MIRU O ilk gerçek hayat testini bu ayın sonuna kadar firmanın devasa çamaşır makinesi fabrikasında gerçekleştirecek.

Şirket ayrıca MIRO U'nun tam kapasiteyle çalışmaya başladığında fabrikalardaki üretim süreçlerinin verimliliğini yüzde 30 oranında artırabileceğini belirtiyor. Robotun ev ortamlarından daha çok ağır sanayilerde ve yüksek hassasiyet gerektiren fabrikalarda kullanılacağı öngörülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.