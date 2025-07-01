Renault Sayesinde Efsanevi Japon Markası Geri Dönüyor!

Mitsubishi Motors son dönemlerde zor zamanlardan geçiyor. Geçmişte aldıkları bazı kararları Renault markasının desteği ile birlikte geri çevirmesinin ardından hedeflerini yükseltti. Efsane Japon markası Renault'un desteğiyle bir nevi geri dönüyor diyebiliriz. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mitsubishi, Avrupa Sahnesine Yeniden Çıkıyor!

Bir dönemin efsane markalarından Mitsubishi Avrupa otomobil pazarındaki sessizliğini bozmak üzere. Markanın Avrupa CEO’su Frank Krol, Automotive News Europe’a verdiği özel röportajda Mitsubishi'nin kıtadaki varlığını güçlendirmek için kapsamlı bir geri dönüş planı hazırladığını duyurdu.

Pandemi sonrası yaşanan geri çekilmenin ardından bu kez Renault desteğiyle yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. 2020 yılında Avrupa pazarından çekilme kararı alan Mitsubishi, Renault grubunun müdahalesiyle bu plandan vazgeçmişti. O günden bu yana Renault altyapısıyla geliştirilen Clio bazlı Colt, Captur platformundaki ASX ve Symbioz'un bir türevi olan Grandis modelleri satışa sunuldu.

Şimdi ise gözler sonbaharda tanıtılacak ve Renault’nun CMF-EV platformunu temel alacak olan Eclipse Cross modeline çevrilmiş durumda. Frank Krol, bu yeni SUV'nin tamamen Mitsubishi’ye özgün tasarlanacağını özellikle vurguluyor. Krol ayrıca Clio’nun platformunu kullanarak geliştirilecek olası bir modelle birlikte iş birliğinde "üçüncü faza" geçileceğini söylüyor.

Bu durum Japon üreticinin Avrupa’daki ürün gamını daha da genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak Mitsubishi'nin Avrupa’daki pazar payını artırabilmesi için sadece yeni modellerle değil aynı zamanda stratejik satış hamleleriyle de hareket etmesi gerektiği açık. Zira 2024'ün ilk beş ayında Mitsubishi’nin Avrupa satışları yüzde 29’un üzerinde düşüş gösterdi.

Bu düşüşte en büyük etken ise markanın satışlarının yüzde 39’unu oluşturan Space Star modelinin piyasadan kaldırılması oldu. Şu an itibariyle Mitsubishi Avrupa'da yalnızca 20 ülkede aktif olarak araç satışı yapıyor. Mitsubishi’nin geri dönüş yolculuğu Renault ortaklığının gücüyle yeni bir dönemin habercisi olabilir. Japon markanın bu kez sürdürülebilir bir başarıyı yakalayıp yakalayamayacağını ise zaman gösterecek.

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