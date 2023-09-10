MIUI 15 Güncellemesi Alacak Telefonlar Ortaya Çıktı
MIUI 15 güncellemesi alacak telefonlar ortaya çıktı. Peki, Xiaomi, POCO ve Redmi akıllı telefon modellerinden hangileri yeni güncellemeye sahip olabilecek?
MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefonlar ortaya çıktı. Kasım ayında yayımlanması beklenen güncellemenin çeşitli yeni özellikler ve optimizasyon içereceği tahmin ediliyor. Peki, söz konusu güncellemeyi hangi akıllı telefon modelleri alacak?
XiaomiUI, MIUI 14 güncellemesi verilecek akıllı telefon modellerinin bir listesini paylaştı. Xiaomi tarafından resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla listede değişiklik olabilir. XiaomiUI tarafından paylaşılan listelere göre söz konusu güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:
MIUI 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi Mix Fold
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Dimensity
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12S
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 6
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6 Max
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i Hypercharge
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi 11X
- Xiaomi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Lite 4G
- Xiaomi 11 Lite NE
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 LE
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MIUI 15 Güncellemesi Alacak POCO Telefonlar
- POCO X5 5G
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO C55
- POCO M6 Pro
- POCO X4 GT
- POCO F4 GT
- POCO F4
- POCO M4 5G
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
- POCO M4 Pro 5G
- POCO F3
- POCO F3 GT
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MIUI 15 Güncellemesi Alacak Redmi Telefonlar
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12 5G
- Redmi 12
- Redmi 12C
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 SE
- Redmi K60
- Redmi K60e
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Redmi Pad
- Redmi Pad SE
- Redmi Note 11R
- Redmi K50 Pro
- Redmi K40S
- Redmi K50
- Redmi K50i
- Redmi K50i Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10 Prime+ 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime
- Redmi 11 Prime 5G
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