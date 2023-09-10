MIUI 15 Güncellemesi Alacak Telefonlar Ortaya Çıktı

MIUI 15 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefonlar ortaya çıktı. Kasım ayında yayımlanması beklenen güncellemenin çeşitli yeni özellikler ve optimizasyon içereceği tahmin ediliyor. Peki, söz konusu güncellemeyi hangi akıllı telefon modelleri alacak?

XiaomiUI, MIUI 14 güncellemesi verilecek akıllı telefon modellerinin bir listesini paylaştı. Xiaomi tarafından resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla listede değişiklik olabilir. XiaomiUI tarafından paylaşılan listelere göre söz konusu güncellemeyi alacak modeller şu şekilde:

MIUI 15 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Dimensity

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12S

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 LE

MIUI 15 Güncellemesi Alacak POCO Telefonlar

POCO X5 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO M5

POCO M5s

POCO C55

POCO M6 Pro

POCO X4 GT

POCO F4 GT

POCO F4

POCO M4 5G

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO F3

POCO F3 GT

MIUI 15 Güncellemesi Alacak Redmi Telefonlar

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Explorer

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Pad

Redmi Pad SE

Redmi Note 11R

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

MIUI 15 güncellemesi alacak telefonlar listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.