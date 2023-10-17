Resmi Açıklama Geldi: MIUI Yerini HyperOS'a Bırakıyor!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, HyperOS adında yeni bir işletim sistemi başlattığını duyurdu. Yeni işletim sistemi yaklaşmakta olan Xiaomi 14 serisinde piyasaya sürülecek ve sonunda Xiaomi'nin mevcut Android tabanlı işletim sistemi MIUI'nin yerini alacak.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bugün attığı bir tweet ile HyperOS'un geliştirildiğini doğruladı. Yeni işletim sisteminin şirket için "tarihi bir an" olduğunu ve Xiaomi 14 serisinde resmî çıkışını yapacağını söyledi.

Xiaomi'nin küresel Başkan Yardımcısı Alvin, HyperOS'un küresel olarak kullanıma sunulacağını ve 2024 yılında erişilebilir olacağını da doğruladı. Bu, yeni işletim sisteminin kademeli olarak Xiaomi'nin 13 yıldır var olan eski MIUI işletim sisteminin yerini alacağı anlamına geliyor.

HyperOS Ne Gibi Avantajlar Sunacak?

HyperOS'un 2017'den beri üzerinde çalışıldığı ve Xiaomi'nin akıllı telefonlar, akıllı ev cihazları ve otomobilleri içeren geniş ürün yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlandığı bildiriliyor. Şirket, yeni işletim sisteminin tüm ürün ekosistemini birbirine bağlayacağını ve kullanıcıların cihazlarını tek bir yerden kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştıracağını söylüyor.

Xiaomi henüz HyperOS'un kullanıcı arayüzü veya özellikleri hakkında herhangi bir görüntü veya bilgi yayınlamamış olsa da şirketin bu ayın sonlarında Xiaomi 14 serisini piyasaya sürdüğünde daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.

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