Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: MKE'den Azerbaycan'da Yeni Şirket!

Türkiye ile Azerbaycan arasında son yıllarda hızla büyüyen savunma iş birliği artık çok daha kurumsal bir yapıya kavuşuyor. Bu kapsamda Makine Kimya Endüstrisi tarafından Azerbaycan ortaklığında yeni bir şirket kuruluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

MKE’den Stratejik Hamle: Azerbaycan’da Yeni Savunma Şirketi Kuruldu

MKE Azerbaycan’da Makine ve Kimya Azerbaycan (MKA) adı altında yeni bir şirket oluşturarak bölgedeki varlığını genişletti. Şirketin tescil süreci tamamlandı ve MKA, Bakü’de resmen faaliyet göstermeye başladı. Bu yeni yapılanma Türkiye ile Azerbaycan arasında yürütülen savunma projelerinin artık doğrudan yerel bir organizasyon üzerinden yönetilmesini sağlayacak.

(Savunma sanayi ürünleri yanında pandemi sürecinde MKE tarafından üretilen maskeler)

MKA’nın öncelikli görevinin, ortak silah ve mühimmat projelerini hızlandırmak, üretim kapasitelerini artırmak ve iki ülke arasında teknoloji transferini kolaylaştırmak olacağı belirtiliyor. Böylece Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon planlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunulması mümkün hale gelecek.

Yeni şirketin aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına odaklanarak topçu sistemleri, patlayıcı teknolojileri ve savunma sanayisinin diğer kritik alanlarında ortak geliştirme faaliyetleri yürütmesi bekleniyor. Bu kapsamda MKE’nin bilgi birikiminin Azerbaycan’daki üretim altyapısıyla buluşması, bölgesel savunma ekosisteminde önemli bir sinerji yaratacak.

Uzmanlar MKA’nın kurulmasını Türkiye ile Azerbaycan’ın savunma stratejilerinde “ortak üretim döneminin” başlangıcı olarak değerlendiriyor. İki ülke arasındaki siyasi ve askeri dayanışmanın bu tür yapılarla artık daha sürdürülebilir ve sürekli bir iş modeline dönüşeceği ifade ediliyor.

