Bakandan Açıklama! Türksat 7A İçin Kritik Aşamaya Geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu teknolojileri ve haberleşme alanındaki yatırımlarına ve geleceğe yönelik planlarına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yaptığı açıklamada Türksat 7A için çalışmalara başlandığını belirtti.

Türksat 7A İçin Hazırlıklara Şimdiden Başlandı

Türkiye'nin uydu teknolojileri ve haberleşme alanındaki ilerlemeleri hakkında TBMM'de açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun 21 Nisan tarihinde hizmete alınmasından sonra sırada Türksat 7A olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu'na göre Türksat 7A uydusu için hazırlıklara başlandı.

Bilindiği üzere Türksat 6A, 8 Temmuz 2024 tarihinde Falcon 9 roketi ile fırlatıldı. 15 Aralık 2014'te başlayan bu proje kapsamında geliştirilen Türksat 6A'nın 15 yıllık bir görev süresi bulunuyor. Bakan Uraloğlu, yeni uydu içinse çok yakın bir zamanda çalışmalara başlanacağını duyurdu. Türkiye'nin haberleşme alanında ulaştığı nokta hakkında da önemli bilgiler paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na göre mobil ve geniş bant abone sayısı 97 milyona ulaştı.

Bakan Uraloğlu ayrıca fiber altyapı uzunluğunun 638 bin kilometreye çıktığını ifade etti. Türkiye'nin siber güvenlik konusunda kaydettiği ilerlemelere de netlik kazandıran Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik konusunda gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde çok başarılı bir konumda olduğuna işaret etti.

USAM (Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi) koordinasyonu ile en üst kategori olan rol model ülke seviyesine ulaşıldığını aktaran Uraloğlu'na göre Türkiye'nin bu alanda uyguladığı stratejiler, uluslararası alanda da büyük bir önem taşıyor. Peki, sizin Türksat 7A uydusu ve diğer konular hakkındaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.